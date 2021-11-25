Аграрии могут получить около 46 млрд рублей субсидий от зернового демпфера

Зерновой демпфер действует со 2 июня Pixabay

К настоящему времени от взимания плавающих экспортных пошлин на зерно получено более 56 млрд руб., из них правительство направило аграриям 10,5 млрд руб. Теперь Минфин и Минсельхоз прорабатывают вопрос о доведении до сельхозпроизводителей оставшихся средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с подготовкой документов.



По информации агентства, поддержка, в частности, будет направлена на компенсацию затрат на корма для сельхозживотных, на возмещение части прямых понесенных инвестиционных затрат, на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам как компенсация в связи с повышением ключевой ставки и так далее.



В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин объяснял, что благодаря полученным в рамках зернового демпфера средствам аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых. Участники рынка, опрошенные тогда «Агроинвестором», единогласно говорили, что выделенная сумма — более 10 млрд руб. — незначительна.



Россия со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже». Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.



С 24 ноября пошлина на пшеницу была увеличена с $77,1/т до $78,3/т, на ячмень — снижена с $66/т до $65,3/т, на кукурузу — снизилась с $62,9/т до $53,6/т. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $311,9 за тонну ($310,2 неделей ранее), на ячмень — $278,3 ($279,3), на кукурузу — $261,6 ($274,9) за тонну.



По подсчетам аналитиков Института Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), потери аграриев от экспортных пошлин в сезоне-2021/22 могут составить $2,3 млрд. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 говорила руководитель направления «Аграрная экономика» ВЭБ.РФ Лидия Илюшина. При этом полностью оценить влияние пошлин на данный момент достаточно сложно, так как сейчас их отчасти нивелируют высокие экспортные цены, сообщала она. В середине сентября президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивал, что меры регулирования рынка зерна, принятые правительством, снизят выручку аграрного комплекса России в текущем году на 40%.

