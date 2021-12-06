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Аналитика

ФНТП развития сельского хозяйства продлена до 2030 года

Сейчас утверждено семь подпрограмм в различных секторах АПК

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе
flickr.com
Разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе
flickr.com

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 2030 года федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Кроме того, срок разработки и реализации мер, направленных на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки, продлен с 2026-го до 2031 года.

Глава государства предложил увеличить срок действия программы на пять лет и обеспечить ее финансирование на совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития АПК в октябре. Разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, подчеркивал Путин. «Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общие национальные цели развития, которые мы должны достичь в текущем десятилетии», — говорил президент.

Сейчас в рамках ФНТП реализуются подпрограммы развития селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы, а также создания отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур. В сентябре правительство утвердило еще четыре подпрограммы: по производству кормов и кормовых добавок для животных, по масличным агрокультурам, по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород, по развитию виноградарства и питомниководства. Их реализация совместно с Минобрнауки начнется в 2022 году.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов рассказывал «Агроинвестору», что в ближайшей перспективе будут приняты подпрограммы по развитию садоводства и питомниководства, селекции и семеноводства кукурузы, овощных, технических и зерновых агрокультур, улучшения генетики КРС молочных пород, производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Кроме того, совместно с Минпромторгом агроведомство готовит подпрограмму по созданию сельскохозяйственной техники и оборудования.

Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработал подпрограмму «Развитие селекции и переработки зерновых культур» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства. Подпрограмма направлена на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных сортов и технологий, основанных на новейших достижениях науки. Стоимость ее реализации оценивается более чем в 6 млрд руб.

Татьяна Кулистикова 

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