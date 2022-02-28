Центробанк повысил ключевую ставку до 20%

Рост ключевой ставки ведет к удорожанию потребительских и инвестиционных кредитов М. Стулов

Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. Необходимость этого решения регулятор объяснил «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. Резкое повышение ключевой ставки приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски», говорится в сообщении ЦБ. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.



«Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», — говорится в размещенном на сайте ЦБ сообщении. Новое значение ключевой ставки стало абсолютным рекордом в истории России. До сих пор максимумом было 17% — на этом уровне ключевая ставка находилась в конце 2014-го — начале 2015 годов.



Любое повышение ключевой ставки ведет к увеличению стоимости денег: инвестиционные и потребительские кредиты будут стоить гораздо дороже, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, это означает, что платежеспособный спрос экономических агентов (предприятий) и людей снизится, потому что деньги будут менее доступными, что означает замедление темпов роста экономики. «Но я бы на данный момент совсем критически к росту ключевой ставки не относился: сейчас форс-мажорная ситуация, полная неопределенность и у Центрального Банка, и у Минфина», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович.



Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Все ожидали санкций в отношении системы SWIFT, пяти банков, долларовых расчетов, но их ввели против ЦБ, что является довольно серьезным ударом. Это практически обнуление и нашего Фонда национального благосостояния, и золотовалютных резервов, потому что около 60% золотовалютных резервов находятся в валютах стран, которые ввели эмбарго. Поэтому выросли ключевая ставка, курс доллара. Очевидно, что отскок назад будет, но, скорее всего, на стартовые позиции это все не вернется. Вероятно, можно ждать снижения доходов предприятий и населения. Но критической ситуацию я бы не назвал.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что повышение ключевой ставки негативно отразится на доступности кредитования для аграриев, но многое зависит от того, насколько сильно вырастет процент коммерческих банков. «Также нужно посмотреть на действия правительства: возможно, оно в экстренном порядке повысит субсидирование процентной ставки», — говорит Рылько.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напоминает, что, во-первых, повышение ключевой ставки — вынужденная мера, во-вторых, решение о субсидировании льготных кредитов (ставка по ним не должна превышать 5%) принято, что обеспечит стабильность кредитования по крайней мере на весенние полевые работы. «Что будет дальше — посмотрим», — добавляет он, обращая внимание на то, что удорожание кредитов — не позитивный сигнал для инвесторов.



По словам Рылько, делать какие-либо прогнозы об инвестиционной привлекательности отрасли на фоне последних событий пока рано, и нужно подождать «несколько недель».​ Остапкович считает, что в случае, если проекты финансируются за счет бюджета, скорее всего, их приостанавливать не будут. Частные инвесторы могут выйти из инвестиционного цикла, потому что в период неопределенности деньги если и вкладывают, то очень ограничено. «Естественно, зарубежные инвесторы выйдут в первую очередь», — заключает он.



Между тем, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Банку России установить для банков временные ограничения на ухудшение условий кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена. «ЦБ РФ уже разрешил коммерческим банкам не ухудшать условия кредитования корпоративных заемщиков, несмотря на нормативы резервирования, однако этого недостаточно. Нужен прямой запрет на такое ухудшение», — цитирует Титова агентство.



Комитет Госдумы по бюджету и налогам совместно с правительством оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций, сообщил глава комитета Андрей Макаров, пишет «Интерфакс». «Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Так же мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях», — приводит слова Макарова информагентство.

