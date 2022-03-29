РЗС: в 2022 году в России может быть собрано 120 млн тонн зерна

Реальной угрозой для будущего урожая становится возможное снижение технологического уровня развития отрасли Pixabay

При благоприятных погодных условиях в этом году Россия может собрать порядка 120 млн т зерна, сказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, сообщает «Интерфакс». Оценки других отраслевых экспертов, прозвучавшие на недавно организованной союзом конференции, были выше - 128-129 млн т. Минсельхоз ожидает урожай на уровне 123 млн т.



При этом глава РЗС не исключил, что урожай может быть и меньше 120 млн т, если погода не будет благоприятствовать аграриям. Также Злочевский отметил, что сейчас реальной угрозой для будущего урожая становится возможное снижение технологического уровня развития отрасли, при этом угрозы срыва ярового сева нет, поскольку 60-70% ресурсов для его проведения у сельхозпроизводителей уже есть.



Вызывает опасение то, что «весь рынок ресурсов, поставок для посевной кампании перешел на 100%-ную предоплату». Хотя ранее например, средства защиты растений поставлялись с отсрочкой оплаты до года, напомнил Злочевский. Кроме того, он рассказал о сложностях с поставками семян. «Если у вас была предоплата в 30%, то у вас вообще нет шансов получить их по старой цене, а новая цена на семена повысилась вдвое, — сравнил глава РЗС. — И так по многим другим ресурсам. Единственный ресурс, который остался на прежнем уровне, — это дизтопливо».



Как отметил Злочевский, многие аграрии отказываются от покупки некоторых ресурсов, поскольку расчетная экономика продаж будущего урожая получается ниже себестоимости производства. Подобная практика приведет к снижению урожайности, допустил он.



Кроме того, как сообщает портал «Накануне.ru», Злочевский усомнился в объективности данных, которые озвучивает в своих докладах Минсельхоз. «Возможно, что с "виртуальных" полей осенью придется собирать "виртуальный" урожай. Озимыми, по осенним данным и данным декабря, засеяно 18,4 млн га. Но на прошлой неделе Минсельхоз направил справку в Госдуму, в ней другая оценка — 19 млн га. Где и как за зиму отсеяли еще 600 тыс. га?», — сказал Злочевский. Он добавил, что и в упомянутых 18,4 млн га нельзя быть уверенными до конца. «Регионы ставили осенью план 19,8 млн га, так что все возможно. И это история не текущего кризиса, а последних нескольких лет. Давление заканчивается необъективной информацией», — отметил глава РЗС.

