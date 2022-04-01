Дмитрий Медведев: Россия не будет поставлять продовольствие в недружественные страны

Экспорт российской продукции АПК в 2021 году вырос на 21% НМТП

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил не поставлять продовольствие в недружественные страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Также Медведев допустил расширение списка запрещенных к ввозу из этих стран продовольственных товаров.



«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях, — написал Медведев. — Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем».



По словам Медведева, российское продовольствие — «тихое, но грозное оружие страны», экспорт сельхозпродукции превышает экспорт вооружения. Медведев напомнил, что сегодня Россия — крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, а в последние годы стала крупнейшим экспортером пшеницы.



У России, по словам политика, достаточно продуктов питания для самообеспечения, и «поставок Западу не будет». Медведев также заверил, что власти продолжат оказывать помощь аграриям в первостепенном порядке. «Приоритет в поставках продовольствия — наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», — отметил он в Telegram-канале.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович напомнил, что существуют длинные контракты на поставку продовольствия. По мнению эксперта, в 2022 году Россия будем выполнять по ним обязательства, так как отказ от них может вызвать судебные тяжбы, за которые придется платить дополнительно издержки. «Медведев обозначил тенденцию, которая произойдет, если санкционное давление продолжится. В этом случае мы будем переориентировать свой продовольственный экспорт, когда закончатся контакты. После этого, возможно, экспорт переориентируется в сторону азиатских и других стран, которые не накладывали на нас санкции», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда отметила, что есть страны, которые по политическим соображениям не хотят продавать свои товары, а есть те, кто по той же причине не хочет их покупать. «При этом общее предложение и спрос не изменится. Потоки будут перенаправлены после некоторой заминки, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Однако все это создает проблемы по всей продовольственной цепочке, что плохо для продбезопасности. Как показало эмбарго России 2014 года, ЕС довольно быстро перестроились».



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», экспорт российской продукции АПК в 2021 году вырос на 21% по сравнению с 2020 годом и достиг $37,1 млрд. В прошлом году российскую продукцию АПК импортировали более 160 государств. Страны Евросоюза заняли первое место по импорту продовольствия из России, обогнав Китай. Поставки продукции АПК в ЕС в прошлом году выросли на 41% до $4,7 млрд. В общей структуре экспорта на ЕС пришлось 12,5%. Второе место по объемам поставок российской продукции АПК заняла Турция с долей в 11,5%: по итогам прошлого года экспорт в эту страну увеличился на 38% до $4,3 млрд. Вывоз продукции АПК из России в Китай, занявший третье место по объему поставок в стоимостном выражении, в 2021 году снизился на 12% до $3,5 млрд.

