Недельная инфляция в России замедлилась

На замедление инфляции повлиял рост курса рубля и снижение ажиотажного спроса Pixabay

Росстат зафиксировал снижение темпов роста недельной инфляции: в период с 19 по 25 марта цены увеличились на 1,16%. В предыдущую неделю показатель составлял 1,93%. С 1 по 25 марта потребительские цены выросли на 6,6%, с начала года — на 15,66% (максимум с сентября 2015-го). Драйверами роста за период с 19 по 25 марта стали репчатый лук — плюс 18,28% (с конца февраля цены на него выросли на 38,57%), белокочанная капуста — плюс 15,93% (28,64%), морковь — плюс 11,48% (23,44%), свекла — плюс 9,45% (17,8%).



При этом огурцы и томаты за отчетный период подешевели на 7,22% и 0,72% соответственно. Темпы удорожания яблок, бананов, круп, макарон из твердых сортов пшеницы немного замедлились. Сахар с 19 по 25 марта подорожал на 6,47%, неделей ранее рост составлял 13,84%. С конца февраля цены на него увеличились на 39,43%, с конца декабря 2021 года — на 45,95%.



«Факторами замедления темпов роста потребительских цен на неделе с 19 по 25 марта стали, во-первых, исчерпание краткосрочного эффекта переноса в цены ослабления валютного курса и наметившийся тренд на укрепление валютного курса», — прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Во-вторых, на замедление повлияло снижение ажиотажного спроса населения на продовольственные и непродовольственные товары по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, цены продолжают расти, и их увеличение остается существенно выше сезонно-нормальных уровней.



Ослабление валютного курса и ажиотажный спрос населения на фоне высокого уровня неопределенности были драйверами инфляции в марте, продолжает Снитко. По ее мнению, в ближайшие месяцы траектория инфляции будет зависеть уже от того, насколько стабильной будет динамика рубля, насколько сильно импортеры «переоценили» ослабление валютного курса, а также от наличия проблем с предложением некоторых товаров.



«Однако также стоит учитывать, что объем спроса на непродовольственные товары длительного пользования в прошлом году был крайне высоким, поэтому спрос населения на них в этом году, особенно в условиях ужесточения монетарных условий, будет пониженным, что окажет сдерживающее влияние на цены», — прокомментировала Снитко. В базовом сценарии Газпромбанк ожидает сохранения тенденции к замедлению недельных приростов инфляции, однако из-за проблем с предложением отдельных товаров удорожание в целом по потребительской корзине будет сохраняться на повышенном уровне.



«Известия» пишут, что «Руспродсоюз» предложил Минэкономразвития обнулить ввозные пошлины для продукции, которая не производится в России: чай, кофе, тропические фрукты. В список союза также попали сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и др. Такой подход позволит снизить себестоимость продукции, пояснил «Руспродсоюз» в письме министерству.

Источник «Агроинвестора» в агроотрасли, попросивший об анонимности, говорит, что рост цен на овощи «борщевого набора» связан с высокой долей импорта в это время года — более 30%. По его словам, из-за роста курса доллара сетевой ритейл был вынужден поднять цены на продукцию, чтобы иметь возможность и дальше покупать подорожавшие из-за девальвации овощи. Однако национальная валюта уже укрепилась до 84 руб. за один доллар (по данным ЦБ на 31 марта), поэтому в ближайшие недели можно ожидать снижения розничных цен. Кроме того, позитивно на них отразится и поступление российских овощей: первые урожаи ожидаются в конце мая.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорит, что рост цен на овощи весной до нового урожая — обычное явление. Но все же, считает она, нужно следить не за продовольственной инфляцией: главной задачей государства должно стать создание условий для роста доходов. «Критичным является не рост цен, а увеличение доли расходов на питание в доходах или расходах семей. Для снижения остроты ситуации доходы должны расти не меньше. В ближайшее время лучше вообще не смотреть на показатели продовольственной инфляции, потому что она сохранится и в мире, и в России», — добавляет эксперт. ​



Инфляция сейчас бьет рекорды во многих странах мира. Так, Федеральное статистическое ведомство ФРГ вчера сообщало, что она, скорее всего, составит рекордные 7,3%. В последний раз инфляция достигала подобного уровня осенью 1981 года. Потребительские цены во Франции в марте 2022 года выросли на 4,5% в годовом выражении после повышения на 3,6% в феврале, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. В марте инфляция в Испании составит 9,8% — это самый высокий показатель за последние 37 лет, следует из предварительных данных Национального института статистики (INE). Годовая инфляция в США уже превысила 8%, что также является рекордом за последние 40 лет. Инфляция в Турции в феврале превысила рекордные 54%.



Между тем, вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что правительство не планирует вводить регулирование цен на продовольствие, рыночные механизмы должны сами сбалансировать цены на рынке. «Мы работаем рыночными методами. Где-то включаются таможенно-тарифные меры, например, ограничение экспорта зерновых и сахара, чтобы оставить сырье в стране для внутреннего потребителя. А где-то мы реагируем прямыми мерами поддержки и выделяем финансирование», — отметила она.

