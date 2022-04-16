Что посеем: государство ищет инвесторов для развития селекционных центров

Минсельхоз принял решение повысить с 20% до 50% размер возмещения капзатрат на создание селекционно-семеноводческих центров Pixabay

Выведение новых сортов семян в России должно осуществляться на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом техническое задание на разработки научным учреждениям должен сформулировать бизнес, который также финансово поддержит проекты импортозамещения в семеноводстве. Об этом по итогам совещания на тему «Развитие селекции и семеноводства овощных культур в условиях санкций недружественных иностранных государств» сказала зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, сообщает ТАСС.



«Президентом поставлена задача достигнуть 75%-ого уровня обеспеченности отечественными семенами российского рынка через восемь лет. В стране необходимо создавать больше селекционных центров и семеноводческих хозяйств, — отметила Школкина. — Фундаментальные исследования, научные разработки, сохранение биологического разнообразия должны финансироваться за счет государства, все прикладные вещи (выведение новых сортов) — в рамках государственно-частного партнерства». По мнению депутата, такой подход усилит коммерциализацию селекционных разработок, поскольку новые сорта будут выводиться в соответствии с требованиями бизнеса, «под заказ». Научные организации в этой ситуации смогут улучшить свое финансовое положение за счет роялти.



По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, сейчас проекты ГЧП реализуются в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и ее подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства в Российской Федерации». «В декабре 2021 года указом президента России действие программы было пролонгировано до 2030 года. В рамках этой программы только из федерального бюджета на развитие отечественной селекции предусмотрено направить порядка 11 млрд руб., — рассказал «Агроинвестору» Красильников. — Индикатором этой программы является выведение не менее 12 сортов картофеля отечественной селекции, не уступающих зарубежным аналогам. Сейчас выведено уже порядка 29 новых сортов, все они зарегистрированы в госреестре».



В этом году предполагается провести дополнительный отбор среди компаний-интересантов, готовых сотрудничать с научно-исследовательскими центрами в рамках ГЧП, чтобы продолжить работу по развитию отечественной селекции. По данным Картофельного союза, ежегодная потребность предприятий АПК и фермерских хозяйств в посадочном материале картофеля варьируется от 750 тыс. т до 850 тыс. т, доля сортов зарубежной селекции достигает 80%. При этом необходимо разделять сорта зарубежной селекции и долю импорта в семеноводстве.



Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза До 2017 года мы завозили семена картофеля преимущественно из Европы в объеме 20-30 тыс. т ежегодно. В 2021-м импорт составил 16 тыс. т, в этом году заявки поступили на 15 тыс. т, хозяйствам уже поставлено около 7 тыс. т. Доставка импортных семян продолжается, но с задержками по срокам. Часть европейских транспортных компаний отказались предоставлять услуги российским предприятиям из-за проведения военной спецоперации на Украине.

Крупные партии семян зарубежной селекции, которые предполагалось из Нидерландов доставить морским путем в Россию, были отменены в короткие сроки. Сейчас семена доставляются преимущественно автотранспортом, однако на границе с Польшей пробки растянулись на 50 км, простои составляют от 7 до 10 дней, что приводит к росту стоимости доставки, отмечает Картофельный союз. Из-за рубежа в основном завозятся семена класса «суперэлита» и «супер-суперэлита», далее они в геометрической прогрессии продуцируются на территории России в трехлетнем периоде.



«Сохраняется высокая зависимость от импортных семян в сфере выращивания картофеля, идущего на переработку для производства картофеля фри, чипсов, крахмала, — продолжает Красильников. — К сожалению, в советское время перед селекционерами не было поставлено задачи по выведению таких сортов, поэтому заместить их нам просто нечем. Сегодня в этом сегменте зависимость от зарубежного материала достигает 95-100%». Однако, по словам Красильникова, порядка 10 иностранных компаний локализовали производство на территории России, они периодически завозят исходный посадочный материал в виде мини-клубней зарубежной селекции, которые гарантируют высокую эффективность посадочного материала в перспективе.



По словам председателя комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петра Чекмарева, российские селекционеры за последние годы вывели большое количество высокопродуктивных сортов семян, но проблема в том, что их потенциал не используется в полной мере. «Отечественные семена сахарной свеклы не уступают по продуктивности зарубежным, но в стране не хватает семенных заводов, чтобы размножить научные наработки и довести их до международных стандартов. Считаю, нам необходимо построить не менее 300 заводов в ближайшее время», — говорит он.



«Своими силами мы способны обеспечить минимум 25% нынешних зарубежных поставок, — оценивает гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. — По сахарной свекле отечественные семеноводческие предприятия готовы закрыть потребность на 75%, по подсолнечнику — чуть сложнее, но есть понимание, как работать». Каракотов считает, что необходимо ввести квотирование ввоза импортных семян, чтобы тем самым ограничить торговые потоки и дать фору развитию отечественной селекции.



Однако тема квот является дискуссионной. «Наши селекционеры должны стремиться достигнуть качества семян не хуже, чем зарубежное, а введением ограничений или квот результатов добиться не удастся, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза селекционеров и семеноводов России Анатолий Михилев. — Импортные семена сегодня закупают преимущественно для выращивания сахарной свеклы, моркови, кукурузы, подсолнечника. Сегодня не рассматривается вопрос по засеванию площадей исключительно семенами отечественной селекции, поскольку хорошего урожая в последующие годы в этом случае получить не удастся. Независимыми исследованиями подтверждено, что урожайность импортных семян выше по многим позициям. Поэтому вводить ограничения на ввоз семян пока не стоит».



По мнению Михилева, сегодня есть необходимость разработки отдельной госпрограммы по развитию семеноводства в России, в рамках которой важно предусмотреть достаточное финансирование. Он тоже считает, что семеноводческим центрам стоит активнее выстраивать работу в рамках ГЧП, привлекая инвесторов к сотрудничеству. «Если мы хотим, чтобы бизнес на условиях партнерства подключился к развитию отечественной селекции, то необходимо обозначить сроки окупаемости проектов, — обращает внимание Михилев. — Пока прогнозировать развитие ситуации крайне сложно. Селекционная работа априори не может быть оперативной, необходим временной задел».

