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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

В 2022 году производство комбикормов может вырасти на 2,2%​

Сейчас в отрасли наблюдаются логистические и геополитические сложности

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В отрасли высокая зависимость от импорта аминокислот
Ю. Эйвазова
В отрасли высокая зависимость от импорта аминокислот
Ю. Эйвазова

Россия в 2022 году может произвести 32,8 млн т комбикормов, что на 2,2% больше, чем в 2021 году, пишет «Финмаркет» со ссылкой на презентацию Минсельхоза к XIV международной конференции «Комбикорма-2022». В 2021 году производство выросло до 32,1 млн т с 31,3 млн т годом ранее.

Замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Надежда Дурыгина, выступая на конференции, сказала, что лидерами по производству комбикормов являются Центральный и Приволжский федеральные округа, прежде всего Белгородская, Воронежская, Тамбовская области. По словам Дурыгиной, это связано с высокой концентрацией на этих территориях птицеводческих и свиноводческих предприятий.

Что касается качества кормов, то, как отметила Дурыгина, удельный вес комбикормов первого и второго классов составляет порядка 70%. Она подчеркнула, что зависимость от импорта в области обеспечения животноводства аминокислотами остается высокой. «На сегодня в России производятся две кормовые аминокислоты — лизин и метионин — из пяти наиболее востребованных, — приводит «Финмаркет» ее слова. — В текущем году, по оценке производителей, производство лизина планируется увеличить до 83 тыс. т, что составит 67% от потребности».

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Основными поставщиками лизина в Россию являются Китай, Бразилия и Индонезия, говорится в презентации. На 1 марта было ввезено более 20 тыс. т лизина, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Дурыгиной, имеющиеся в России возможности позволяют говорить о том, что потребность в лизине за счет собственного производства может быть обеспечена. В то же время расширение производства метионина пока маловероятно. По ее словам, производство метионина составляет 26 тыс. т, или 47% от потребности. В ближайшее время увеличение выпуска этой аминокислоты проблематично, добавила Дурыгина. Основными поставщиками метионина в Россию являются Бельгия, Сингапур, Япония, Китай.

По словам исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, в кормовой отрасли сейчас наблюдаются логистические и геополитические сложности. «Я думаю, что прогнозы Минсельхоза о росте производства комбикормов основаны на том, что будет производиться больше зеленых кормов. Дальше будем смотреть на динамику. Сейчас я могу сказать только одно — потребность в кормовых добавках обязательно будет», — сказал он «Агроинвестору».

Екатерина Шокурова 

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