Минтруд предложил отменить ограничения по числу мигрантов из Узбекистана

Сейчас мигрантам не очень выгодно ехать работать в Россию Е. Кузьмина

Минтруд предложил изменить пилотный проект по целевому ввозу трудовых мигрантов в Россию из Узбекистана. Чтобы расширить круг его потенциальных участников, ведомство предлагает отменить ограничение предельной численности работников, которая сейчас составляет 10 тыс. человек. Также Минтруд предложил расширить сферы деятельности потенциальных работодателей, которые могут подать заявку для участия в проекте. Документ с инициативой Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.



В декабре прошлого года Минсельхоз заявил о запуске пилотного проекта по привлечению граждан Узбекистана для работы в АПК. В ходе его реализации в отрасль предполагалось привлечь около 1,1 тыс. человек. Наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы секторами АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность, говорилось в пояснительной записке к документу.



Младший научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Александра Потапова сказала «Агроинвестору», что Минсельхоз оценивает потребность в мигрантах для сезонных работ в 38,2 тыс. человек. По заявлениям Минсельхоза Волгоградской области ежегодно в уборке и посадке овощей принимает участие 22 тыс. человек, половину из которых составляют мигранты. До того, как была принята норма о ввозе в страну дополнительной рабочей силы, согласно которой число иностранцев не должно превышать 50% занятых в овощеводстве региона, мигранты составляли подавляющее большинство работников в секторе (около 18 тыс.), подчеркнула Потапова.



Согласно данным агентства международных связей Астраханской области, потребность региона в рабочей силе в сезон составляет около 20 тыс. человек, которые по большей части являются иностранцами, в основном, из Узбекистана и Таджикистана. «О высокой необходимости трудовых мигрантов в регионе свидетельствует тот факт, что Астраханская область стала единственным регионом страны, где не применяется предельная доля мигрантов, задействованных в полевых работах. Таким образом, расширение пилотного проекта по легальному привлечению сельскохозяйственных работников из Узбекистана было бы целесообразно», — считает эксперт.



Организованная миграция, по мнению Потаповой, снимает проблему теневой занятости, так как все работники известны, должны быть оформлены с получением социальных гарантий (страховка, медицинское обслуживание). Однако такая миграция ведет к росту расходов работодателя, что может отразиться на себестоимости продукции. «Другой вариант — работодатели покрывают свои расходы за счет, например, удержания части заработной платы работника. В этом случае, для того чтобы работники все-таки решили приехать на работу в Россию, эти затраты должны быть посильны и не снижать стимулов миграции, на которые и так значительно влияет нестабильность курса рубля», — добавила Потапова.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что для производителей овощей и ягод мигранты из Узбекистана очень нужны. «Обычно они умеют работать с урожаем, поэтому их не приходится учить. Минтруд увеличивает квоту не просто так. Дело в том, что сейчас мигрантам не очень выгодно работать в России, поэтому они отказываются от сотрудничества, — знает эксперт. — Сейчас они не могут ни перевести заработанные деньги своим родным в Узбекистан, ни поменять их на евро или доллары, как это делалось раньше. Если бы эта проблема решилась, стало бы проще. Однако это политический вопрос».



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