Опрос «Эфко»: 61% респондентов хотят попробовать «еду будущего»

Сейчас мотивацией попробовать «блюда будущего» для каждого четвертого является возможность бесплатной дегустации Freepik.com

Согласно социологическому опросу, проведенному «Эфко» и A2: Research (есть в распоряжении «Агроинвестора») на тему потенциального спроса на «продукты будущего» — альтернативы традиционным мясным и молочным продуктам, 61% респондентов хотели бы попробовать такие продукты, для 26% из них причиной становится повышенный интерес ко всему новому. Опрошенные считают, что уже через 10-20 лет в их привычный рацион вполне может войти растительное «мясо» (28%), а для 28% растительное «мясо», «молоко» и «йогурты» уже стали более-менее привычными продуктами.



Кроме того, из опроса следует, что каждый четвертый респондент представляет, что в будущем население планеты будет употреблять блюда, которые напечатаны на 3D-принтере (25%), инновационные сахарозаменители (22%), блюда из пробирки или биореактора (16%) и продукты из водорослей (14%). При этом четверть опрошенных считают, что только ухудшение экологических условий подтолкнет человечество к переходу на новый уровень питания, а 20% опасаются, что таким поводом может стать перенаселение планеты, из-за чего обычных продуктов питания на всех не хватит.



Сейчас мотивацией попробовать «блюда будущего» для каждого четвертого (23%) становится возможность бесплатной дегустации. Пятая часть респондентов (22%) согласилась бы перейти на такие продукты только за материальную компенсацию, а еще 17% таким образом попытались бы побороть свой страх перед новым и неизведанным.



Опрос был проведен среди 1278 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в декабре 2023 года

Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что за первые шесть месяцев 2023 года компания зафиксировала рост спроса на растительные альтернативы примерно на 30%, в первую очередь за счет растительного «молока» — продажи в этой категории увеличились более чем в 1,5 раза. «Мы продолжаем развивать дистрибуцию растительного мяса и молока — как в рознице, так и в HoReCa, и рады, что уже больше половины россиян включают растительные продукты в свой рацион», — рассказывал Иванов.



Однако, по мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, перспективы у направления растительных альтернатив гораздо более скромные, чем об этом принято говорить. «Подтверждение этому мы находим и на полках российских магазинов, где одно время растительные аналоги мяса действительно были представлены, но потом быстро исчезли, потому что кроме тех людей, которые по своим моральным и этическим воззрениям являются потребителями данной продукции, все остальные, попробовав ее, не нашли у нее никаких преимуществ», — ранее комментировал Юшин.



Вице-премьер Виктория Абрамченко в январе в интервью РИА «Новости» отмечала, что направление «питания будущего» в России будет развиваться, и страна способна обеспечить себя продуктами здорового питания и необходимым для них сырьем. Как пример она привела выращивание бобовых и зерновых культур, которые являются источником растительного белка. При этом, по мнению Абрамченко, из сверчков и личинок насекомых лучше делать корма для рыб, чем кормить ими людей. Она пояснила, что в западных странах сокращается поддержка производителей мяса КРС для снижения выбросов метана, поэтому там ищут ему альтернативу.



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