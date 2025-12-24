ИКАР: экспортный потенциал сахара в этом сезоне будет близок к рекорду

Производство сахара в этом году вырастет, несмотря на засуху на Юге А. Галеев / Ведомости

Экспортный потенциал сахара в этом сезоне оценивается в 1,4-1,5 млн т, что близко к рекорду отгрузок в 1,5 млн т, установленному в 2019/20 сельхозгоду, следует из обзора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). При этом в сезоне-2024/25 поставки на внешние рынки составили 1 млн т. Аналитики компании отмечают, что в прошлые годы Россия наладила экспорт на рынки 17 сопредельных стран, прежде всего, доступных для авто- и железнодорожного(колея 1520 мм) транспорта, и с 2025-го возможности экспорта расширяются — Иран предоставил странам ЕАЭС беспошлинную квоту на 100 тыс. т сахара в год. «Отрасль предпринимает энергичные усилия по закреплению на традиционных и освоению новых экспортных рынков, прежде всего, близлежащих стран», — говорится в обзоре ИКАР.



В нем также уточняется, что с сезона-2023/24 Россия является крупнейшим в мире экспортером свекловичного сахара, если страны ЕС рассматривать отдельно. В случае сохранения посевов сахарной свеклы на уровне 1,1-1,2 млн га, а также если поставка всех необходимых средств производства будет вовремя, в необходимом объеме и качестве, логистика продолжит развиваться, то Россия вместе с Белоруссией в ближайшие годы сможет удержаться в группе крупнейших мировых экспортеров сахара. В этом случае, отмечают в ИКАР, стабильные поставки могут составлять свыше 1 млн т в год на многие рынки Евразии и Африки, вытесняя из этих регионов сахар иного происхождения.



Сахарная свекла в этом году была посеяна на 1,202 млн га против 1,168 млн га в 2024-м, и, несмотря на засуху на Юге, Россия в нынешнем сезоне собрала достойный урожай — 47,48 млн т (оперативные данные Минсельхоза, плюс 7,4% к сезону-2024/25), из которых будет произведен традиционный для отрасли объем сахара — 6,4-6,5 млн т против 6,37 млн т в прошлом сельхозгоду. Впрочем, уточняют аналитики, итоговые данные по сбору будут подведены в марте, и они, скорее всего, будут выше. В ИКАР также отмечают, что свеклосахарный рынок России остается конкурентным: на нем действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей свеклы в 24 регионах, десятки крупнооптовых трейдеров. Есть и импорт: в этом сезоне он составит более 300 тыс. т (267 тыс. т в прошлом сельхозгоду), из которых более 90% приходится на Белоруссию. При этом потребление сахара в России в последние годы медленно снижается и сейчас оценивается в 5,65 млн т.



«Свеклосахарная отрасль является одной из немногих в России, в которой благодаря успехам в производстве в сочетании с высоким курсом рубля наблюдаются дефляционные процессы. Одним из значимых факторов дефляции стало грандиозное снижение мировых цен на сахар — с ноября 2023 года в долларах США они снизились вдвое», — говорится в обзоре. При этом, как отмечают аналитики компании, относительное снижение цен, безусловно, является благом для внутренних потребителей, но в то же время оно представляет своеобразный вызов: важно сохранить достаточную инвестиционную привлекательность по сравнению с другими отраслями растениеводства.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов говорил, что сложность экспорта сахара в том, что мировая цена на этот продукт с учетом курса рубля «не поражает воображение» и снижается третий сезон подряд. При этом были периоды, когда российская цена на сахар была ниже мировой, и тогда отгрузки повышались. Следовательно, по его мнению, существенный рост экспорта сахара — более 50 тыс. т в месяц — возможен при дисконте к мировой цене. Более того, на сырьевых рынках невозможно продавать товар дороже мировой цены, с учетом того, что у каждой страны есть нюансы по логистике, качеству товара, упаковке, условиям взаиморасчетов и др. При этом для решения наиболее актуальной проблемы отрасли — сокращения маржинальности — требуется не производить лишнего и экспортировать продукцию во всех доступных направлениях, уверен Иванов. Однако отгрузки снова упираются в цену: экспорт, превышающий 900 тыс. т в год, возможен только с существенными дисконтами.



