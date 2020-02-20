Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из Китая в посылках и ручной клади

Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Китая в посылках, ручной клади и багаже. В случае обнаружения она будет изыматься и утилизироваться. Такое решение принято для защиты России от распространения нового коронавируса, а также африканской чумы свиней (АЧС) и ящура. Также ведомство обязало территориальные управления усилить контроль за прибывающими из Китая в Россию транспортными средствами с животноводческими грузами.

Из документа следует, что территориальным управлениям ведомства вместе с администрациями портов и пограничных станций нужно подготовить дезинфекционно-промывочные блоки для ветеринарно-санитарной обработки транспорта. Теперь автомобили из КНР смогут пересечь российскую границу только после дезинфекции ходовой части. Обувь пассажиров также будет обрабатываться: Россельхознадзор обязал обеспечивать рабочее состояние специальных дезковриков.

Также ведомство поручило организовать в приграничных районах контроль за перемещением сельскохозяйственных животных, перевозками продуктов и сырья животного происхождения и кормов. Кроме того, территориальные управления должны установить строгий ветеринарный режим во всех хозяйствах, расположенных в радиусе 20 км от аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, на предприятиях по переработке импортируемых продуктов животного происхождения, а также предприятий по обслуживанию иностранных туристов. Кроме того, Россельхознадзор запретил использование пищевых отходов в корм для животных. Представитель службы сказала «Агроинвестору», что ведомство не комментирует тему коронавируса.

Независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян рассказал «Агроинвестору», что введенные Россельхознадзором меры соответствуют общемировой практике. «Эти стандартные мероприятия. Применяются они в связи с тем, что пока неизвестно, как будет мутировать коронавирус, как он распространяется. Еще недостаточно много времени прошло, чтобы говорить о том, какие последствия может нанести вирус <...>. Эта осторожность — единственная мера, которую мы пока можем применить без знания подробностей поведения вируса», — считает Мамиконян. По его словам, запрет на ввоз продуктов в промышленных масштабах может быть введен только в том случае, если он будет обоснован результатами исследований способов распространения коронавируса.

При этом он подчеркивает, что сейчас продукты питания носят в себе биологические риски. Поэтому совершенствование системы контроля за ними, учитывая распространение новых заболеваний, — это обязанность Россельхознадзора. «Но у нас практически нет таких товаропотоков (ввоза животноводческой продукции из Китая), — добавляет Мамиконян, уточняя, что есть только незначительная приграничная торговля. — А в посылках обычно потребительские товары, а не пищевые. Например, трикотаж, кожгалантерея, электроника».

«Ограничения вводится не столько потому, что вирус представляет опасность, а для того, чтобы собрать о нем информацию, изучить способы его распространения. Теоретически, он ведь может распространяться не через продукты питания, а древесину, из которой сделаны ящики. Мы же точно пока не знаем, поэтому и стоит перестраховаться», — заключил Мамиконян.

«Хорошо, что мы себя сейчас оградили от такого ввоза, потому что у нас сейчас глобальная задача — вывозить нашу свинину на мировые рынки, а для этого нужно подтвердить статус ветеринарного благополучия», — считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, чтобы занять уверенные позиции на внешних рынках и развить отрасль животноводства, Россия должна иметь внутренние и внешние контуры безопасности, подтверждающие статус ветеринарного благополучия. «Так нам потом будет легче работать на других рынках», — добавляет он.

По словам Корнеева, есть вероятность полного запрета ввоза китайской животноводческой продукции в Россию. Из-за вспышек АЧС и коронавируса меры безопасности буквально накладываются друг на друга. «Из-за коронавируса может произойти некачественная утилизация скота, убитого из-за АЧС», — допускает он. Теоретически, зараженное животное могли не утилизировать, а за низкую цену отправить в другую страну. «Вот это уже страшно», — говорит Корнеев.

По его словам, в КНР сейчас действует ограничения на транспортировку мяса в регионах, где была отмечена вспышка коронавируса. «Там происходит массовый забой скота, его утилизация. А это процедура дорогостоящая, также может пойти и негативный ветеринарный фон. Так что существуют биологические риски и с учетом распространения коронавируса, — добавляет Корнеев. — Ограничения Россельхознадзора не нанесут существенного вреда в объемах поставок, но с ветеринарной точки зрения мы себя обезопасим, снизим риски <...>. Ведомство не закрыло поток, а просто минимизировало опасность [распространения заболеваний]».

По данным ФТС, импорт китайской животноводческой продукции в Россию составил 0,5% от общего объема ввозимых товаров или $79,5 млн в 2019 году. В основном КНР поставляет в Россию машины и оборудование (50,3%, $5,8 млрд), металлы и изделия из них (7,8%, $963 млн), а также текстиль (7,4%, $886 млн).