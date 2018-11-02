Производство крольчатины вырастет в шесть раз



В 2017 году поголовье кроликов и зайцев в стране насчитывало 4,5 млн голов, в убойном весе за этот период было произведено 21,8 тыс. т мяса. Президент Национального союза кролиководов (НСК) Алексей Емельянов оценивает текущее совокупное производство в промышленном секторе в 5 тыс. т мяса в год. «Общий объем производства крольчатины составляет порядка 20 тыс. т, однако 80% приходится на небольшие хозяйства», — поясняет он. При этом эксперт считает, что промышленный сегмент однозначно будет расти с появлением кролиководческих проектов, в том числе крупных.