 Производство крольчатины вырастет в шесть раз — Агроинвестор
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Производство крольчатины вырастет в шесть раз
Агроинвестор
2 ноября 2018
В 2018—2022 годах промышленное производство крольчатины в России вырастет почти в шесть раз и составит в 2022-м 17,9 тыс. т в убойном весе, прогнозирует аналитическая компания BusinesStat. Общий объем этого вида мяса, включая полученный частными хозяйствами, увеличится до 41,7 тыс. т
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2018
Среднедушевое потребление мяса кроликов в России составляет всего 100 г
Фото: «Кроль и К»


В 2017 году поголовье кроликов и зайцев в стране насчитывало 4,5 млн голов, в убойном весе за этот период было произведено 21,8 тыс. т мяса. Президент Национального союза кролиководов (НСК) Алексей Емельянов оценивает текущее совокупное производство в промышленном секторе в 5 тыс. т мяса в год. «Общий объем производства крольчатины составляет порядка 20 тыс. т, однако 80% приходится на небольшие хозяйства», — поясняет он. При этом эксперт считает, что промышленный сегмент однозначно будет расти с появлением кролиководческих проектов, в том числе крупных.

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