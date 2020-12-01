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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В июле стартовал новый зерновой сезон и были подведены итоги 2019/20 сельхозгода

По данным аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна из России в прошлом сезоне составил 45,4 млн т, пшеницы — 33,1 млн т (без учета стран ЕАЭС). Сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оценивает вывоз главной зерновой культуры из нашей страны в 34,5 млн т. Хотя оценка американского ведомства выше, данного объема России не хватило для того, чтобы удержать первое место в рейтинге стран-экспортеров. Евросоюз увеличил отгрузки пшеницы на внешние рынки с 23,3 млн т в 2018/19 сельхозгоду до 38,4 млн т в 2019/20-м и стал лидером в списке крупнейших мировых поставщиков данной агрокультуры.



Объемы вывоза пшеницы, да и зерна в целом, могли бы быть и больше, если бы не вводимые государством ограничения отгрузок за рубеж в виде квоты. Сказывался на темпах и объемах поставок и ценовой диспаритет: почти с самого начала 2019/20 сельхозгода внутренние цены на пшеницу были на некомфортном для внешней торговли уровне. Экспортерам трудно было исполнять контракты, многие из них приостанавливали отгрузки, а те, что продолжали работать, зачастую имели отрицательную рентабельность. Свою роль сыграл и рекордный урожай пшеницы в ЕС — почти 160 млн т в 2019 году против 136,7 млн т годом ранее. Этот фактор позволил региону нарастить экспорт более чем в 1,6 раз.



В первые месяцы нового сезона вывоз зерна шел активными темпами, а в августе и сентябре — рекордными. Так, в августе за рубеж было отправлено 5,7 млн т всех зерновых культур и 4,9 млн т пшеницы, в частности. В сентябре — 5,9 млн т и 5,1 млн т соответственно. По прогнозам экспертов, за весь сельхозгод Россия может вывезти на внешние рынки 47-50 млн т зерна, включая 38-39 млн т пшеницы. Такой результат опять выведет нашу страну в лидеры мирового экспорта основной зерновой культуры, ведь отгрузки из ЕС вернутся на средние уровни. FAS USDA в ноябре оценивала вывоз из Евросоюза в 26 млн т, из России — в 39,5 млн т.







Помешать экспортерам реализовать потенциал могут новые ограничения поставок. Со второй половины сезона государство планирует опять установить квоту. Ее размер Минсельхоз определил в 15 млн т. Коррективы вносит и ценовая ситуация: эксперты опасались, что рекордно высокие внутренние и экспортные цены на пшеницу могут снизить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Уже в сентябре пшеница из нашей страны стоила дороже, чем пшеница из Франции. Правда, в ноябре наметились тенденции к снижению цен и их стабилизации.



Производители зерна в этой ситуации явно не проиграют. Эксперты предрекают им высокую доходность, ведь с такими рекордными ценами пшеница в сезоне-2020/21 станет одной из самых маржинальных агрокультур. Экспортерам же который год подряд придется непросто: о приличных уровнях рентабельности они могут только мечтать.

