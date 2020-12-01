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14.66 (-2,07%)

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EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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События года. Август. Производство сахара может сократиться в 1,5 раза

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В августе в России стартовал сезон переработки сахарной свеклы. Стартовал с задержкой: в последние годы заводы на юге запускались уже в июле


В этом году переработчики не спешили: погодные условия не способствовали формированию хорошего урожая. Часть посевов свеклы выдуло ветром, затем была засуха, которая на отдельных полях сладкий корень просто уничтожила. В результате средняя урожайность в южных регионах была на 30-45% ниже, чем годом ранее. В ЦФО ситуация была ненамного лучше. Там урожайность сократилась на 10-30%. Остальные сахаропроизводящие регионы тоже не могли похвастаться высокими показателями. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году получить урожайность большую, чем в 2019-м, удалось только в Башкортостане и Алтайском крае. Общий сбор сахарной свеклы в итоге может составить около 33 млн т, меньше Россия последний раз собирала в засушливом 2010-м, когда урожай агрокультуры не превысил 22,2 млн т.

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