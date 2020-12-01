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14.66 (-2,07%)

USD

73.045 (-0,02%)

EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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События года. Октябрь. Трудности озимого сева

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Октябрь ознаменовался сообщениями из разных регионов страны о проблемах с озимым севом. По предварительной оценке Минсельхоза, почти 10% площадей озимых будет засеяно в совершенно неблагоприятных условиях из-за дефицита влаги


Наибольшие проблемы с осенней посевной кампанией испытывала европейская часть страны: регионы юга и Центрального Черноземья столкнулись с отсутствием всходов озимых на полях. Например, к началу октября озимые взошли только на 50% посевных площадей в Воронежской и Курской областях, в Белгородской области, как и в отдельных районах Краснодарского края, всходы и вовсе носили единичный характер.

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