События года. Ноябрь. Грипп птиц угрожает птицеводству

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В ноябре обострилась проблема распространения штамма гриппа птиц. По данным на начало этого месяца в стране было зафиксировано 72 вспышки данной болезни, и ситуация продолжала усугубляться

Распространение вируса началось в начале августа в Челябинской области, затем в Новосибирской и Курганской областях, а также Алтайском крае, оттуда заболевание перешло в Северный Казахстан, где из 14 областей пострадало девять. В середине осени больше всего неблагополучных по гриппу птиц населенных пунктов находилось в Омской (35), Тюменской (14) и Курганской (11) областях. Два очага на тот момент были и в южных регионах — Карачаево-Черкесии и Ростовской области.



Чаще всего от инфекции страдали ЛПХ, но основная опасность заключается в проникновении вируса на птицефабрики. В 2020 году от гриппа птиц по состоянию на начало ноября пострадало четыре промышленных комплекса по выращиванию бройлера и индейки. По информации ВНИИЗЖ, всего на предприятиях было уничтожено около 3 млн голов птицы.



Чтобы прекратить распространение заболевания, птицеводам зачастую рекомендуется вакцинация. Однако эта мера может помешать экспортным планам компаний. Так, имеется ряд ветеринарных требований, которые могут сказаться на том, что внешние поставки продукции птицеводства с территорий, где зафиксирован грипп птиц, могут быть ограничены.



Сама Россия из-за регистрации в Японии высокопатогенного гриппа птиц в ноябре запретила поставки мяса птицы из этой страны. К импорту были запрещены живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы и готовая из нее, кроме той, которая обработана обеспечивающими разрушение вируса способами. Также запрет распространяется на корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки. Нельзя также осуществлять транзит птицы по территории России.



Помимо Японии, о вспышках высокопатогенного гриппа птиц в начале ноября сообщали Великобритания (1), Германия (14), Израиль (6), Нидерланды (1), Швейцария (1) и Южная Корея (2).

