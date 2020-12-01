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BRENT

50.03 (-0,44%)

Пшеница

617.2 (3,49%)

Сахар

14.66 (-2,07%)

USD

73.045 (-0,02%)

EUR

88.444 (-0,20%)

MOEX

3276.58 (0,56%)

BRENT

50.03 (-0,44%)

Пшеница

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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События года. Декабрь. Урожай-2020

| Агроинвестор |

Е. Разумный
Е. Разумный
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Декабрь — время подводить итоги валовых сборов, пусть пока и предварительные. По многим из основных в севообороте агрокультур в этом году отмечалось снижение производства


Хотя по регионам ситуация была совершенно разноплановая: провалы по урожайности из-за неблагоприятной погоды в одних областях компенсировались ростом сбора с гектара и даже рекордами в других. Так, например, несмотря на глубокий спад по пшенице на юге, российским аграриями все-таки удалось намолотить ее рекордный объем в целом по стране — более 88 млн т в первоначальном весе.

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Агроинвестор

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