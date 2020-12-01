События года. Декабрь. Урожай-2020

Е. Разумный

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Декабрь — время подводить итоги валовых сборов, пусть пока и предварительные. По многим из основных в севообороте агрокультур в этом году отмечалось снижение производства



Хотя по регионам ситуация была совершенно разноплановая: провалы по урожайности из-за неблагоприятной погоды в одних областях компенсировались ростом сбора с гектара и даже рекордами в других. Так, например, несмотря на глубокий спад по пшенице на юге, российским аграриями все-таки удалось намолотить ее рекордный объем в целом по стране — более 88 млн т в первоначальном весе.