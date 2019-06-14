В Минсельхозе новый замминистра

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Ольгу Гатагову заместителем министра сельского хозяйства. Распоряжение об этом размещено на официальном сайте правительства страны.

Ольга Гатагова родилась 30 июня 1973 года в Харькове (Украина). В 1995-м окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «социология, преподаватель социологии, социолог». Спустя десять лет получила специальность юриста в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. В 1991—2012 годы Гатагова работала в коммерческих организациях, говорится в ее биографии на сайте Минсельхоза. С 2012-го по июнь 2018 года занимала руководящие должности в Россельхозбанке: была замдиректора административно-хозяйственного департамента, первым заместителем начальника, затем начальником управления закупочной деятельности, директором департамента закупочной деятельности, директором административно-хозяйственного департамента. 15 июня прошлого года — вскоре после перехода из Россельхозбанка в Минсельхоз Дмитрия Патрушева — была назначена директором административного департамента агроведомства.

Ранее Минсельхоз покинул замминистра Дмитрий Сергеев, также пришедший в министерство вслед за Патрушевым.В конце апреля Сергеев возглавил «Объединенную зерновую компанию». Согласно положению о Министерстве сельского хозяйства, глава ведомства может иметь девять заместителей. До назначения Гатаговой замов было восемь.