Дмитрий Патрушев остается главой Минсельхоза

Дмитрий Патрушев сохранил должность министра сельского хозяйства в новом правительстве, состав которого был озвучен вечером 21 января. Указ о назначении подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля. Курировавший агросектор в статусе вице-премьера Алексей Гордеев не вошел в новое правительство. Возможно, теперь сельское хозяйство будет курировать назначенная вице-премьером Виктория Абрамченко, которая в 2015 -2016 годах была статс-секретарем — заместителем министра сельского хозяйства. В октябре 2016-го она была назначена заместителем министра экономического развития — руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.



15 января, через несколько часов после того, как глава государства огласил последние Федеральному собранию, кабмин под руководством Дмитрия Медведева ушел в отставку. Новым премьер-министром был назначен ранее возглавлявший ФНС Михаил Мишустин. Незадолго до этого, выступая на пленарном заседании Госдумы, он сказал, что одним из приоритетов правительства будет дальнейший рост аграрного сектора. Также Мишустин отметил, что ключевая задача отрасли — дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, но и другой продукции растениеводства и животноводства. Тогда, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина о том, можно ли рассчитывать на сохранение кадровой структуры руководства АПК в лице министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и курирующего отрасль вице-премьера Алексея Гордеева, Мишустин сказал, что рассчитывать можно, добавив, что по этому вопросу нужно провести консультации. Фракция «Единая Россия» также попросила Мишустина учесть позитивную оценку депутатами работы Гордеева и Патрушева.



Экс-председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, был назначен министром сельского хозяйства 18 мая 2018 года. Алексей Гордеев тогда же стал вице-премьером. Тогда для большей части отраслевого бизнес-сообщества кандидатура Патрушева стала неожиданной, однако многие возлагали большие надежды на его связку с Гордеевым и обращали внимание, что важно сохранить преемственность в той работе министров, которая началась еще в 2000-е годы. Политологи называли приход экс-главы Россельхозбанка в агроведомство свежим решением.



Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В 2002—2004 годах обучался в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». Доктор экономических наук. С 1999 по 2002 годы Патрушев работал в Министерстве транспорта, в 2004- м поступил на работу в ВТБ, с 2007 года занимал там должность старшего вице-президента. В мае 2010-го был назначен председатель правления Россельхозбанка и тогда его назначение в банк стало неожиданностью для отрасли. Вместе с руководителем РСХБ тогда сменился и высший менеджмент — с Патрушевым в банк пришли другие выходцы из ВТБ. Сейчас в Минсельхозе также работает команда Патрушева, перешедшая за ним в ведомство из банка. В частности, замминистра Оксана Лут ранее была его замом в РСХБ, заместители министра Ольга Гатагова и Светлана Ходнева возглавляли административный департамент и департамент правового обеспечения Россельхозбанка соответственно.

