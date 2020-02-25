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Бывший зампред правительства Орловской области переходит в федеральный Минсельхоз
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
25 февраля 2020
Дмитрий Бутусов возглавит департамент животноводства и племенного дела
Бутусов с 2015 года курировал АПК в региональном правительстве
Фото: facebook.com

Заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов, работавший в этой должности с 2015 года, переходит в федеральный Минсельхоз, сообщает сайт администрации региона. Milknews со ссылкой на источник в агроведомстве уточняет, что чиновник возглавит Департамент животноводства и племенного дела. 

Сейчас и. о. директора департамента является Геннадий Шичкин, который занял эту должность после ухода из Минсельхоза в сентябре прошлого года Харона Амерханова, руководившего департаментом с 2016 года и работавшего в министерстве с 1997-го. Сейчас Амерханов — профессор кафедры мясного и молочного животноводства МСХА имени Тимирязева.

Дмитрий Бутусов родился 14 июня 1974 года. В 1996-м окончил Марийский государственный технический университет по специальности «инженер-механик», в 2007-м — Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «мастер делового администрирования». В 2015 году получил специальность «Экспертиза и управление недвижимостью» в Поволжском государственном технологическом университете. С начала 2012 по август 2014 года был заместителем председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области — начальником департамента по развитию сельского хозяйства правительства Ленинградской области. Затем до конца 2014 года работал директором по развитию компании «Земпроект» в Санкт-Петербурге. После этого около трех месяцев был помощником губернатора и председателя правительства Орловской области. С марта 2015-го — заместитель председателя правительства Орловской области по АПК.

Место Бутусова в администрации региона займет Сергей Борзенков. Он работал в областном правительстве с 2017 года в должности руководителя департамента сельского хозяйства. До этого был председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов. Кроме того, в течение 20 лет Борзенков возглавлял сельхозпредприятие «Дубовицкое».

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