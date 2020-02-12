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Алексей Гордеев стал депутатом Госдумы
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
12 февраля 2020
Центральная избирательная комиссия передала ему мандат Геннадия Кулика
В перспективе Гордеев станет вице-спикером нижней палаты парламента
Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании, прошедшем 12 февраля, постановила передать вакантный мандат депутата Госдумы седьмого созыва из федерального списка кандидатов от «Единой России» бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Также комиссия приняла решение зарегистрировать его депутатом и выдать удостоверение об избрании.

Накануне Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия», члена Комитета по бюджету и налогам Геннадия Кулика. С сегодняшнего дня он стал советником председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства, сообщается на сайте Госдумы.

О том, что Гордеев, курировавший в правительстве Дмитрия Медведева АПК, продолжит политическую карьеру в Госдуме, 7 февраля рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Он отметил, что на выборах в 2016 году Гордеев возглавлял ту же региональную группу, что и Кулик (Липецкая, Владимирская, Рязанская, Воронежская области). «Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича [Кулика], в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», — добавил Неверов. Также он сообщил, что в перспективе намерен уступить Гордееву свою должность вице-спикера Госдумы, чтобы сосредоточиться на партийной работе.

Присутствовавший на заседании ЦИК Алексей Гордеев пообещал использовать свой опыт, знания и силы на развитие страны и тех отраслей, которые он будет законодательно координировать. «Сделаю все, чтобы сегодня законодательство России, регулирующее экономику, было наиболее располагающим к развитию», — цитирует его ТАСС. Ранее Неверов говорил, что на посту вице-спикера он курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

Гордеев был вице-премьеров с 18 мая 2018 года до 15 января 2020-го, когда правительство ушло в отставку. В новый состав кабмина он не вошел. В 1999—2009 годах Гордеев руководил федеральным Минсельхозом, затем до декабря 2017-го был губернатором Воронежской области. До назначения на должность вице-премьера работал полпредом президента в Центральном федеральном округе.

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