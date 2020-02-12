Алексей Гордеев стал депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании, прошедшем 12 февраля, постановила передать вакантный мандат депутата Госдумы седьмого созыва из федерального списка кандидатов от «Единой России» бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Также комиссия приняла решение зарегистрировать его депутатом и выдать удостоверение об избрании.

Накануне Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия», члена Комитета по бюджету и налогам Геннадия Кулика. С сегодняшнего дня он стал советником председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства, сообщается на сайте Госдумы.

О том, что Гордеев, курировавший в правительстве Дмитрия Медведева АПК, продолжит политическую карьеру в Госдуме, 7 февраля рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Он отметил, что на выборах в 2016 году Гордеев возглавлял ту же региональную группу, что и Кулик (Липецкая, Владимирская, Рязанская, Воронежская области). «Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича [Кулика], в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», — добавил Неверов. Также он сообщил, что в перспективе намерен уступить Гордееву свою должность вице-спикера Госдумы, чтобы сосредоточиться на партийной работе.

Присутствовавший на заседании ЦИК Алексей Гордеев пообещал использовать свой опыт, знания и силы на развитие страны и тех отраслей, которые он будет законодательно координировать. «Сделаю все, чтобы сегодня законодательство России, регулирующее экономику, было наиболее располагающим к развитию», — цитирует его ТАСС. Ранее Неверов говорил, что на посту вице-спикера он курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

Гордеев был вице-премьеров с 18 мая 2018 года до 15 января 2020-го, когда правительство ушло в отставку. В новый состав кабмина он не вошел. В 1999—2009 годах Гордеев руководил федеральным Минсельхозом, затем до декабря 2017-го был губернатором Воронежской области. До назначения на должность вице-премьера работал полпредом президента в Центральном федеральном округе.