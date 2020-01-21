Алексей Гордеев может покинуть правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, не сохранит свой пост в новом правительстве, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к кабмину. Ранее об этом написало несколько telegram-каналов, в том числе предположив, что если Гордеев покинет правительство, то его место может занять нынешний глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В воскресенье канал «Альтернативный Липецк» сообщил, не уточняя источник информации, что Гордеев может стать губернатором Липецкой области.

Предполагается, что 21 января премьер-министр Михаил Мишустин должен представить президенту Владимиру Путину свое видение состава и структуры правительства. Мишустин возглавил его на прошлой неделе после того как прежний кабмин во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку.

Выступая на пленарном заседании Госдумы перед своим назначением, Мишустин сказал, что можно рассчитывать на сохранение кадровой структуры руководства АПК в лице министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и курирующего отрасль вице-премьера Алексея Гордеева, однако уточнил, что по этому вопросу нужно провести консультации. Фракция «Единая Россия» также просила Мишустина учесть, что депутаты позитивно оценивают работу Гордеева и Патрушева.

Гордеев был назначен на должность вице-премьера 18 мая 2018 года. В правительстве Медведева он курировал вопросы сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды, а также разработку нацпроекта в сфере экологии. В 1999—2009 годах Гордеев руководил федеральным Минсельхозом, затем до декабря 2017-го был губернатором Воронежской области, до прихода в правительство работал полпредом президента в Центральном федеральном округе. Именно в период работы Гордеева в агроведомстве, в России был запущен нацпроект «Развитие АПК» и стартовала первая госпрограмма развития отрасли, а поддержка агросектора стала одним из приоритетов государства.