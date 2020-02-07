Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший в правительстве Дмитрия Медведева АПК, станет вице-спикером Госдумы. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, Гордеев получит мандат Геннадия Кулика, который на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы, говорится на сайте нижней палаты парламента. Вопрос будет рассмотрен Думой 11 февраля, уточнил Неверов. Если распределение мандатов пройдет без задержек, то Гордеев приступит к работе в Госдуме до конца месяца.

Неверов напомнил, что Гордеев на выборах в 2016 году возглавлял ту же региональную группу, что и Кулик (Липецкая, Владимирская, Рязанская, Воронежская области). «Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича [Кулика], в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», — отметил он.

По его словам, Гордеев — политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером, его уважают коллеги. Также он сказал, что из-за увеличения нагрузки целесообразно разделить должности заместителя председателя Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия». Вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран), перечислил Неверов. «В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией «Единая Россия», региональными парламентами», — добавил он.

Правительство Медведева ушло в отставку 15 января. Гордеев не вошел в новый состав кабмина, в январе сообщалось, что он рассматривает ряд предложений в системе государственного управления. Представитель Гордеева тогда говорила, что бывший вице-премьер не планирует баллотироваться в Госдуму, хотя такие предположения высказывались в СМИ. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Гордеева называли его назначение полпредом президента в УрФО, также ему прочили должность губернатора Липецкой области и руководителя «Российского экологического оператора».

Гордеев был назначен на должность вице-премьера 18 мая 2018 года. В правительстве Медведева он курировал вопросы сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды, а также разработку нацпроекта в сфере экологии. В 1999—2009 годах Гордеев руководил федеральным Минсельхозом, затем до декабря 2017-го был губернатором Воронежской области, до прихода в правительство работал полпредом президента в Центральном федеральном округе. Именно в период работы Гордеева в агроведомстве в России был запущен нацпроект «Развитие АПК» и стартовала первая госпрограмма развития отрасли, а поддержка агросектора стала одним из приоритетов государства.