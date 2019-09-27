Импортерам кормовых добавок доначислено 5 млрд рублей НДС

Импортеры кормовых добавок написали открытое обращение к президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг доначисления НДС. Поставщикам за период с 2016-го по декабрь 2018-го был пересчитан НДС с 10% до 18% в связи с тем, что льготная ставка на ввоз кормовых добавок применялась неправомерно. В результате общая сумма доначислений превышает 5 млрд руб. «Решение о доначислении НДС, которое было принято Минфином, может разорить компании, которые занимаются импортом кормовых добавок», — говорится в обращении.



Как поясняется в тексте письма, законодательство позволяло ввозить кормовые добавки под 10%, что подтверждалось многочисленными письмами Минфина. Однако 29 декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором сказано, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года — 20%. Министерство мотивировало это тем, что кормовые добавки (например, холин хлорида) непосредственно не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу. Постановление правительства № 1487, по которому кормовые добавки напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%, вступило в силу лишь 1 апреля 2019 года.



В конце апреля правительство поручило Минсельхозу разобраться в сложившейся ситуации. «Минсельхоз согласен с участниками рынка в том, что применение 18%-ной ставки к периоду 2016-го — декабрь 2018-го неправомерно. Нашу точку зрения также поддерживают Минэкономразвития, Государственная дума и Совет Федерации», — отмечают авторы обращения. В то же время ответы Минфина не предлагают никаких путей решения сложившейся ситуации, констатируют они. «Компании продолжают получать требования от ФТС, включая пени за весь период», — констатируется в письме.



В июле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что импортеры могут быть освобождены от необходимости доплатить НДС, если постановлению правительства 1487 будет придана обратная сила. «Можно придать постановлению обратную силу и все освободить задним числом. Просто надо, чтобы это кто-то сделал», — цитировало Трунина агентство ТАСС.



Однако до настоящего времени ситуация не изменилась, говорит исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину дать свои разъяснения по этому вопросу, однако тот вариант ответа, который нами был получен, фактически является отпиской. Импортеры продолжают получать налоговые доначисления, судиться и т. д. », — сказал «Агроинвестору» Михнюк.



Так, ООО «Центр-соя» (производитель кормов в Краснодарском крае, один из подписавших обращения) ввозит в Россию защищенные жиры, которые в России не производятся, рассказал «Агроинвестору» председатель совета директоров компании Евгений Кабанов. «В результате мы получили доначисление 23 млн руб. А всего доначисления получили 166 компаний, в этом списке мы 27-е [по объему претензий]», — сообщил Кабанов. По его словам, единовременно выплатить такую сумму компания не может. «Мы оспорили в арбитраже, сейчас наше дело рассматривается. А пока они рассматривают, в отношении нас было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что мы неправильно использовали ставку НДС», — возмущается он.



Россия в той или иной степени зависит от импорта 90% кормовых добавок. Так, из 14 используемых в кормлении витаминов внутри страны производится только один, из восьми аминокислот — лишь две, и те в недостаточных для удовлетворения потребности рынка объемах.

