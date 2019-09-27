Импортерам кормовых добавок доначислено 5 млрд рублей НДС

Импортеры кормовых добавок написали открытое обращение к президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг доначисления НДС. Поставщикам за период с 2016-го по декабрь 2018-го был пересчитан НДС с 10% до 18% в связи с тем, что льготная ставка на ввоз кормовых добавок применялась неправомерно. В результате общая сумма доначислений превышает 5 млрд руб. «Решение о доначислении НДС, которое было принято Минфином, может разорить компании, которые занимаются импортом кормовых добавок», — говорится в обращении.
Как поясняется в тексте письма, законодательство позволяло ввозить кормовые добавки под 10%, что подтверждалось многочисленными письмами Минфина. Однако 29 декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором сказано, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года — 20%. Министерство мотивировало это тем, что кормовые добавки (например, холин хлорида) непосредственно не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу. Постановление правительства № 1487, по которому кормовые добавки напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%, вступило в силу лишь 1 апреля 2019 года.
В конце апреля правительство поручило Минсельхозу разобраться в сложившейся ситуации. «Минсельхоз согласен с участниками рынка в том, что применение 18%-ной ставки к периоду 2016-го — декабрь 2018-го неправомерно. Нашу точку зрения также поддерживают Минэкономразвития, Государственная дума и Совет Федерации», — отмечают авторы обращения. В то же время ответы Минфина не предлагают никаких путей решения сложившейся ситуации, констатируют они. «Компании продолжают получать требования от ФТС, включая пени за весь период», — констатируется в письме.
В июле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что импортеры могут быть освобождены от необходимости доплатить НДС, если постановлению правительства 1487 будет придана обратная сила. «Можно придать постановлению обратную силу и все освободить задним числом. Просто надо, чтобы это кто-то сделал», — цитировало Трунина агентство ТАСС.
Однако до настоящего времени ситуация не изменилась, говорит исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину дать свои разъяснения по этому вопросу, однако тот вариант ответа, который нами был получен, фактически является отпиской. Импортеры продолжают получать налоговые доначисления, судиться
Так, ООО «Центр-соя» (производитель кормов в Краснодарском крае, один из подписавших обращения) ввозит в Россию защищенные жиры, которые в России не производятся, рассказал «Агроинвестору» председатель совета директоров компании Евгений Кабанов. «В результате мы получили доначисление 23 млн руб. А всего доначисления получили 166 компаний, в этом списке мы 27-е [по объему претензий]», — сообщил Кабанов. По его словам, единовременно выплатить такую сумму компания не может. «Мы оспорили в арбитраже, сейчас наше дело рассматривается. А пока они рассматривают, в отношении нас было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что мы неправильно использовали ставку НДС», — возмущается он.
Россия в той или иной степени зависит от импорта 90% кормовых добавок. Так, из 14 используемых в кормлении витаминов внутри страны производится только один, из восьми аминокислот — лишь две, и те в недостаточных для удовлетворения потребности рынка объемах.