Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.464
eur
70.53
moex
2763.07
brent
61.04
пшеница
488.4
сахар
12.62
Рынки
Импортерам кормовых добавок доначислено 5 млрд рублей НДС
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
27 сентября 2019
Участники рынка написали письмо Владимиру Путину
90% потребляемых в России кормовых добавок — импортные
Фото: М. Стулов

Импортеры кормовых добавок написали открытое обращение к президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг доначисления НДС. Поставщикам за период с 2016-го по декабрь 2018-го был пересчитан НДС с 10% до 18% в связи с тем, что льготная ставка на ввоз кормовых добавок применялась неправомерно. В результате общая сумма доначислений превышает 5 млрд руб. «Решение о доначислении НДС, которое было принято Минфином, может разорить компании, которые занимаются импортом кормовых добавок», — говорится в обращении.

Как поясняется в тексте письма, законодательство позволяло ввозить кормовые добавки под 10%, что подтверждалось многочисленными письмами Минфина. Однако 29 декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором сказано, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года — 20%. Министерство мотивировало это тем, что кормовые добавки (например, холин хлорида) непосредственно не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу. Постановление правительства № 1487, по которому кормовые добавки напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%, вступило в силу лишь 1 апреля 2019 года.

В конце апреля правительство поручило Минсельхозу разобраться в сложившейся ситуации. «Минсельхоз согласен с участниками рынка в том, что применение 18%-ной ставки к периоду 2016-го — декабрь 2018-го неправомерно. Нашу точку зрения также поддерживают Минэкономразвития, Государственная дума и Совет Федерации», — отмечают авторы обращения. В то же время ответы Минфина не предлагают никаких путей решения сложившейся ситуации, констатируют они. «Компании продолжают получать требования от ФТС, включая пени за весь период», — констатируется в письме.

В июле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что импортеры могут быть освобождены от необходимости доплатить НДС, если постановлению правительства 1487 будет придана обратная сила. «Можно придать постановлению обратную силу и все освободить задним числом. Просто надо, чтобы это кто-то сделал», — цитировало Трунина агентство ТАСС.

Однако до настоящего времени ситуация не изменилась, говорит исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину дать свои разъяснения по этому вопросу, однако тот вариант ответа, который нами был получен, фактически является отпиской. Импортеры продолжают получать налоговые доначисления, судиться и т. д.», — сказал «Агроинвестору» Михнюк.

Так, ООО «Центр-соя» (производитель кормов в Краснодарском крае, один из подписавших обращения) ввозит в Россию защищенные жиры, которые в России не производятся, рассказал «Агроинвестору» председатель совета директоров компании Евгений Кабанов. «В результате мы получили доначисление 23 млн руб. А всего доначисления получили 166 компаний, в этом списке мы 27-е [по объему претензий]», — сообщил Кабанов. По его словам, единовременно выплатить такую сумму компания не может. «Мы оспорили в арбитраже, сейчас наше дело рассматривается. А пока они рассматривают, в отношении нас было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что мы неправильно использовали ставку НДС», — возмущается он.

Россия в той или иной степени зависит от импорта 90% кормовых добавок. Так, из 14 используемых в кормлении витаминов внутри страны производится только один, из восьми аминокислот — лишь две, и те в недостаточных для удовлетворения потребности рынка объемах.

Показать еще

Статьи по теме
Минфин: импортеры кормовых добавок могут быть избавлены от доплаты НДС
Импортерам кормовых добавок грозит доначисление 2,5 млрд рублей НДС
Кому добавки? Перспективы импортозамещения специальных кормовых ингредиентов в России
Топ-25 лидеров комбикормовой отрасли. Участники нового рейтинга «Агроинвестора» занимают более половины рынка
Кормовой баланс. Основные тренды в кормлении свиней

Читайте такжеПартнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in RussiaПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Опрос
Какие перспективы у растительного мяса в России?
Самое интересное
Самое интересное с 16 по 22 сентября
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Cover Story
Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2019
Рынки
Как продовольственное эмбарго повлияло на развитие отечественного АПК
Рейтинг
В рейтинг 200 российских частных компаний вошли 13 представителей агробизнеса
Интервью
Дмитрий Рылько: «У высоких цен всегда длинные хвосты»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией