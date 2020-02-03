Владимир Путин: агросектор отработал на «отлично»

В ходе рабочей встречи президента Владимира Путина и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева глава государства отметил, что прошлый год стал вполне удачным для агросектора. «У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на “отлично”», — сказал он (цитата по стенограмме на сайте Кремля). Патрушев уточнил, что по результатам работы отрасли в 2019 году агроведомство ожидает роста производства сельхозпродукции на 4,1%.

По оценке Росстата, в 2019 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 4% после падения на 0,2% в 2018-м. https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33165-v-2019-godu-selskoe-khozyaystvo-vyroslo-na-4/ В том числе сектор растениеводства прибавил 6,1%, животноводство выросло на 1,6%. При этом динамика еще может быть скорректирована, в том числе из-за пересмотра показателей по урожаю. Так, динамику сельхозпроизводства в 2018 году Росстат изначально оценивал на уровне минус 0,6%, однако в августе улучшил показатель до минус 0,2%. https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/32868-yanvar-selkhozproizvodstvo-snizilos-vpervye-s-2012-goda/

В ходе встречи с президентом Патрушев сказал, что прогноз урожая зерна, который был озвучен на заседании Госсовета в конце прошлого года, — 121 млн т — подтверждается. «Это на 7,4 млн т больше, чем годом ранее», — уточнил министр. По данным Росстат, валовой сбор зерна составил 120,7 млн т, причем ведомство один раз уже незначительно повышало показатель: предварительно урожай оценивался в 120,6 млн т. Тогда опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики допускали, что итоговый урожай может быть больше. В частности, Российский зерновой союз говорил о 123-124 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка — о 122 млн т.

Также Патрушев рассказал об «уверенном росте» производства и урожайности по большинству агрокультур, выделив овощи и фрукты, которые были включены в обновленную доктрину продовольственной безопасности. В целом по этим позициям у нас очень неплохой результат, сказал глава агроведомства: урожай овощей составил 14 млн т, плодов и ягод — 3,5 млн т - это рекордные показатели в современной России. «<…> динамика позитивная, и ситуация изменяется к лучшему, и урожаи растут, и мы скоро обеспечим себя и по этой номенклатуре тоже», — заверил он.

Также Патрушев обратил внимание на рост производства скота и птицы на убой до 15,2 млн т и молока до 31,3 млн т. «В 2020 году мы ожидаем рост и по производству мяса, и по производству молока. Он будет небольшой, тем не менее, будет рост», — добавил министр.

По словам главы Минсельхоза, сейчас идет подготовка к весенним полевым работам. «С семенами у нас к началу посевной кампании будет 100%-ная обеспеченность. Запасов топлива и минеральных удобрений у нас достаточно, для того чтобы начинать весеннюю посевную кампанию, их больше на сегодняшний день, чем на аналогичную дату прошлого года», — сказал он, уточнив, что в принципе агросектор готов к посевной, но ведомство будет контролировать этот вопрос.

Ранее на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов говорил, что к 27 января у сельхозпроизводителей было накоплено 551,2 тыс. т д. в. минеральных удобрений, тогда как год назад было 382,2 тыс. т. По плану ведомства, в этом году объем приобретения удобрений должен составить 3,7 млн т, что на 200 тыс. т больше, чем в 2019-м. Фактическое наличие ГСМ к середине января также было выше, чем в аналогичный период 2019 года: дизельного топлива — на 13,5% (415,7 тыс. т), бензина — на 14,8% (60,4 тыс. т), следует из презентации министерства.