Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство

Курировать сельское хозяйство в правительстве Михаила Мишустина будет вице-премьер Виктория Абрамченко, следует из сообщения Минсельхоза. Также она определена куратором экологического блока и Росреестра. На сайте кабмина обязанности между заместителями председателя правительства пока не распределены.

Вчера Абрамченко провела первую в новой должности рабочую встречу с руководящим составом Минсельхоза, на которой официально представила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сохранил свою должность в новом правительстве, сообщается на сайте ведомства. Агросектор продолжает интенсивно развиваться и вносит серьезный вклад в повышение макроэкономической устойчивости страны, сказала Абрамченко. По ее словам, экспорт сельхозпродукции растет, в том числе благодаря эффективной господдержке, которая во многом обеспечивается продуманным администрированием со стороны профильного министерства. «Вместе нам предстоит участвовать в реализации целей, которые были заявлены президентом в послании [Федеральному собранию]. В первую очередь, в той его части, которая касается повышения социальной защиты людей. И конечно — работать для проведения структурных изменений в национальной экономике, о которых говорил Владимир Владимирович Путин», — подчеркнула Абрамченко (цитата по сайту Минсельхоза).

Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия). Окончила Красноярский государственный аграрный университет (1998) и Российскую академию госслужбы (2004). Свою карьеру она начала в 1998-м, два года проработав в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема, затем ушла в ФГУ «Земельная кадастровая палата». С 2001 по 2005 год занимала различные должности, в том числе заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости, где она работала вместе с новым премьером Михаилом Мишустиным. В 2005—2011 годах Абрамченко занимала должность заместителя директора департамента недвижимости в Минэкономразвития. С 2011 года — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). С 2012 по 2015 год — директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза. В 2015—2016 годах — статс-секретарь—заместитель министра сельского хозяйства Александра Ткачева. С 13 октября 2016 года она была заместителем министра экономического развития и руководителем Росреестра.

Возглавляемый Абрамченко Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о запуске с 1 января 2017 года ЕГРН. Ведомство тогда ссылалось на масштаб и сложность системы, адаптация которой в масштабах страны требует времени и «тонкой настройки». Всего на ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» в 2014—2016 годах было выделено 1,6 млрд руб., в 2017 году было запланировано финансирование еще на 821 млн руб.

До Абрамченко аграрный сектор в правительстве курировал Алексей Гордеев, который не вошел в новый состав кабмина. Информации о том, какую должность он теперь займет, пока нет, однако его официальный представитель Алена Жукова рассказала ТАСС, что Гордеев рассматривает ряд предложений в системе государственного управления. При этом она не подтвердила информацию о том, что бывший вице-премьер планирует баллотироваться в Госдуму, о чем ранее писал Telegram-канал «Незыгарь». Этот же канал сообщал, что Гордеева могут назначить на пост полпреда президента по УрФО вместо Николая Цуканова. Но, по данным уральских СМИ, представительство опровергло эту информацию. Региональные каналы также прочили Гордееву должности губернатора Липецкой области и руководителя «Российского экологического оператора», который занимается «мусорной реформой».