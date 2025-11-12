«Агроинвестор»

«Агроинвестор» объявляет о старте приема заявок для участия в V ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2025». Компании могут подать заявки на сайте с 12 ноября по 26 декабря 2025 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в одиннадцати номинациях по итогам работы в 2025 году. Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия». Подведение итогов состоится в марте 2026 года.



В ходе поэтапного отбора и голосования Экспертного совета мы определим победителей в номинациях: «Топ-менеджер года», «Фермерское хозяйство года», «Сельскохозяйственный потребительский кооператив года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Продукция года», а также в двух номинациях «Выбор редакции». Победителя в номинации «Человек года» определит интернет-голосование на сайте премии.



К участию в премии приглашаются сельхозпроизводители, независимо от масштабов бизнеса, а также профильные поставщики ресурсов и услуг для АПК.



Мы не берем взносы за подачу заявок; вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях.



НОМИНАЦИИ

Человек года



Человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2025 году.



Претенденты в этой номинации будут предложены Экспертным советом, интернет-голосования на сайте премии продлится с 24 ноября 2025 года по 25 января 2026-го.



Топ-менеджер года



Владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания, крестьянское (фермерское) хозяйство достигли существенного улучшения финансовых, производственных показателей в 2025 году.



Фермерское хозяйство года



Крестьянское (фермерское) хозяйство, которое в 2025 году достигло существенного улучшения операционных показателей.



Сельскохозяйственный потребительский кооператив года



Сельскохозяйственный потребительский кооператив, который достиг существенного улучшения операционных показателей в 2025 году.



Запуск года



Завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта для АПК в 2025 году.



Инновация года



Новая или улучшенная технология, используемая в производстве и представляющая уникальное для отрасли решение, а также инновационная продукция для компаний АПК, в том числе замещающая импортные аналоги.



Экспортер года



Компания, вышедшая на новые экспортные рынки или значительно увеличившая объемы поставок продукции за рубеж в 2025 году, или предоставлявшая уникальную продукцию или услуги для обеспечения экспорта.



Социально-ответственная инициатива



Инициативы компании, основанные на принципах социальной ответственности, направленные на улучшение социальной среды и инфраструктуры или позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также образовательные инициативы в сфере АПК.



Продукция года



Продукция АПК, выведенная на рынок в 2025 году.



Ждем ваши заявки!

