разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Премия «Агроинвестор года — 2025»: начинаем прием заявок

Он продлится до 26 декабря

| Агроинвестор |

«» объявляет о старте приема заявок для участия в V ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия « года — 2025». Компании могут подать заявки на сайте с 12 ноября по 26 декабря 2025 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в одиннадцати номинациях по итогам работы в 2025 году. Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия». Подведение итогов состоится в марте 2026 года.

В ходе поэтапного отбора и голосования Экспертного совета мы определим победителей в номинациях: «Топ-менеджер года», «Фермерское хозяйство года», «Сельскохозяйственный потребительский кооператив года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Продукция года», а также в двух номинациях «Выбор редакции». Победителя в номинации «Человек года» определит интернет-голосование на сайте премии. 

К участию в премии приглашаются сельхозпроизводители, независимо от масштабов бизнеса, а также профильные поставщики ресурсов и услуг для АПК. 

Мы не берем взносы за подачу заявок; вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях.

НОМИНАЦИИ

Человек года 

Человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2025 году. 

Претенденты в этой номинации будут предложены Экспертным советом, интернет-голосования на сайте премии продлится с 24 ноября 2025 года по 25 января 2026-го.

Топ-менеджер года

Владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания, крестьянское (фермерское) хозяйство достигли существенного улучшения финансовых, производственных показателей в 2025 году. 

Фермерское хозяйство года

Крестьянское (фермерское) хозяйство, которое в 2025 году достигло существенного улучшения операционных показателей.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив года

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, который достиг существенного улучшения операционных показателей в 2025 году.

Запуск года

Завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта для АПК в 2025 году. 

Инновация года

Новая или улучшенная технология, используемая в производстве и представляющая уникальное для отрасли решение, а также инновационная продукция для компаний АПК, в том числе замещающая импортные аналоги. 

Экспортер года

Компания, вышедшая на новые экспортные рынки или значительно увеличившая объемы поставок продукции за рубеж в 2025 году, или предоставлявшая уникальную продукцию или услуги для обеспечения экспорта.

Социально-ответственная инициатива

Инициативы компании, основанные на принципах социальной ответственности, направленные на улучшение социальной среды и инфраструктуры или позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также образовательные инициативы в сфере АПК.

Продукция года

Продукция АПК, выведенная на рынок в 2025 году. 

Ждем ваши заявки!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти