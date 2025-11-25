Началось общественное голосование за кандидатов в номинации «Человек года» V Национальной премии «Агроинвестор года — 2025». Это единственная номинация, победитель в которой будет определен путем голосования пользователей на сайте премии «Агроинвестор года — 2025». Голосование продлится до 25 января 2026 года.



Претенденты на победу в данной номинации выдвинуты экспертным советом премии и редакцией «Агроинвестора» из числа ярких представителей бизнеса, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны.



В этом году претендентами на получение премии стали:



Алексей Балановский, директор «Завода Премиксов № 1» - за сохранение и поддержание работы высокотехнологичного производства лизина на приграничной территории в Белгородской области.



Владимир Маслов, учредитель, председатель совета директоров ГК «Агроэко» - за развитие свиноводства в Центральном Черноземье в сложной экономической и геополитической обстановке.



Рустем Миргалимов, основатель ГК «Таврос» - за вклад в развитие производства яйца и создание лидера рынка в этой категории.



Сергей Рукин, основной акционер и председатель совета директоров ГК «Рост» - за создание самого большого в России тепличного холдинга, фактически единственного в АПК, который активно продвигает свою продукцию среди потребителей с помощью яркой эмоциональной рекламы.



Александр Усков, генеральный директор АО «Август» - за создание инновационного научно-исследовательского центра — одной из крупнейших в стране частных площадок для НИОКР в области разработки технологических решений для растениеводства, химии, биологии и биотехнологий.



Василий Фризен, акционер и гендиректор ГК «Мегамикс» - за поддержание инноваций и стабильное производство компонентов кормов.



Отдать свой голос за любого из кандидатов можно на сайте премии.



Также до 26 декабря мы продолжаем прием заявок на соискание премии от представителей агробизнеса и смежных отраслей в номинациях «Топ-менеджер года», «Фермерское хозяйство года», «Сельскохозяйственный потребительский кооператив года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», и «Продукция года».



Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия», спонсор регистрации — «АгроГард», партнер специальной номинации — «Росагролизинг».



Победители будут названы в марте 2026 года.



