Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Премия «Агроинвестор года — 2025»: началось голосование в номинации «Человек года»

Также продолжается прием заявок на участие

Началось общественное голосование за кандидатов в номинации «Человек года» V Национальной премии « года — 2025». Это единственная номинация, победитель в которой будет определен путем голосования пользователей на сайте премии «Агроинвестор года — 2025». Голосование продлится до 25 января 2026 года.

Претенденты на победу в данной номинации выдвинуты экспертным советом премии и редакцией «Агроинвестора» из числа ярких представителей бизнеса, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны.

В этом году претендентами на получение премии стали:

  • Алексей Балановский, директор «Завода Премиксов № 1» - за сохранение и поддержание работы высокотехнологичного производства лизина на приграничной территории в Белгородской области.

  • Владимир Маслов, учредитель, председатель совета директоров ГК «» - за развитие свиноводства в Центральном Черноземье в сложной экономической и геополитической обстановке.

  • Рустем Миргалимов, основатель ГК » - за вклад в развитие производства яйца и создание лидера рынка в этой категории. 

  • Сергей Рукин, основной акционер и председатель совета директоров ГК «Рост» - за создание самого большого в России тепличного холдинга, фактически единственного в АПК, который активно продвигает свою продукцию среди потребителей с помощью яркой эмоциональной рекламы.

  • Александр Усков, генеральный директор АО - за создание инновационного научно-исследовательского центра — одной из крупнейших в стране частных площадок для НИОКР в области разработки технологических решений для растениеводства, химии, биологии и биотехнологий.

  • Василий Фризен, акционер и гендиректор ГК «» - за поддержание инноваций и стабильное производство компонентов кормов.

Отдать свой голос за любого из кандидатов можно на сайте премии.

Также до 26 декабря мы продолжаем прием заявок на соискание премии от представителей агробизнеса и смежных отраслей в номинациях «Топ-менеджер года», «Фермерское хозяйство года», «Сельскохозяйственный потребительский кооператив года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», и «Продукция года».

Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия», спонсор регистрации — «», партнер специальной номинации — «».

Победители будут названы в марте 2026 года.

