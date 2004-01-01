 Партнерский материал. Пятое заседание «Молочных сессий» пройдет 11 декабря 2018 года — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.88
eur
74.695
moex
2342.08
brent
60.08
пшеница
498
сахар
12.68

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Пятое заседание «Молочных сессий» пройдет 11 декабря 2018 года
«Союзмолоко»
|
Ноябрь 2018
Итоги уходящего 2018 года и прогнозы на 2019 год обсудят инвесторы и топ-менеджмент предприятий молочной отрасли на пятом заседании «Молочных сессий». Мероприятие, организованное «Союзмолоко» и информационным агентством Milknews, пройдет 11 декабря в Москве в Петровском путевом дворце
Фото: «Союзмолоко»

Ключевыми темами встречи станут результаты развития рынка молока в России и мире, долгосрочные и краткосрочные прогнозы от ведущих поставщиков и закупщиков молока в нашей стране, а также инструменты повышения эффективности производства и советы от самых успешных предприятий сектора России, Германии и Ирландии.

Пятое заседание «Молочных сессий» пройдет 11 декабря 2018 годаФото: «Союзмолоко»

Специальную презентацию инвестиционных возможностей республики Башкортостан проведет заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. В мероприятии также примет участие министр сельского хозяйства республики Удмуртия Ольга Абрамова и другие представители органов управления АПК.

Более 200 компаний молочного рынка уже приняли участие в «Молочных сессиях», в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», Сернурский сырзавод, Еланский маслосыркомбинат, «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие другие.

Подробности и регистрация — на сайте http://sessions.milknews.ru/

Показать еще


Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией