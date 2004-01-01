Партнерский материал. Пятое заседание «Молочных сессий» пройдет 11 декабря 2018 года

Ключевыми темами встречи станут результаты развития рынка молока в России и мире, долгосрочные и краткосрочные прогнозы от ведущих поставщиков и закупщиков молока в нашей стране, а также инструменты повышения эффективности производства и советы от самых успешных предприятий сектора России, Германии и Ирландии.



Фото: «Союзмолоко»

Специальную презентацию инвестиционных возможностей республики Башкортостан проведет заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. В мероприятии также примет участие министр сельского хозяйства республики Удмуртия Ольга Абрамова и другие представители органов управления АПК.



Более 200 компаний молочного рынка уже приняли участие в «Молочных сессиях», в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», Сернурский сырзавод, Еланский маслосыркомбинат, «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие другие.



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