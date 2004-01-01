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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Онлайн-конференция «Молочные сессии-9»: как ситуация в мире отразится на молочной отрасли
«Молочные сессии»
|
Апрель 2020
В новом онлайн формате эксперты молочной отрасли обсудят традиционные проблемы сектора и новые вызовы, с которыми столкнется человечество в период пандемии
Фото: «Молочные сессии»

В ходе аналитической сессии специалисты рассмотрят ситуацию на глобальных рынках, последствия коронавируса, пожары и засуху в Австралии и Новой Зеландии, снижение цен в ЕС и влияние всех этих факторов на Россию. Будет представлен аналитический доклад по тенденциям на внутреннем рынке, а также ситуации на локальных рынках: в регионах ЦФО, ПФО, Сибири, Северо-Запада. 

В режиме диалога вы сможете поделиться прогнозами по дальнейшему развитию рынка на 2020-2021 годы и услышать мнение коллег со всех уголков России. 

Специальный доклад будет посвящен подробному разбору затрат молочных заводов и животноводческих предприятий на выполнение всех новых экологических требований. Будут затронуты такие темы, как законодательство о водоотведении, экосбор и расширенная ответственность производителя, классы негативного воздействия и НДТ, санитарно-защитные зоны.

Отдельной темой обсуждения представителей отрасли станет введение обязательной маркировки молочной продукции. Главы предприятий поделятся опытом взаимодействия с оператором системы и опытом нанесения кодов. Специалисты «Союзмолоко» расскажут о текущем статусе обсуждения вопроса маркировки в органах власти. 

«Молочные сессии» - это ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний, организованные ИА Milknews и «Союзмолоко». В рамках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних рынках. 

Более 300 компаний молочного рынка уже приняли активное участие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций отрасли, в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», «Сернурский сырзавод», «Еланский маслосыркомбинат», «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие другие.

Подробности и регистрация — по ссылке http://sessions.milknews.ru/  

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