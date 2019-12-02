Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.65
eur
70.401
moex
2928.76
brent
64.27
пшеница
524
сахар
13.18
Компании
События года. Апрель. Bayer начал передачу технологий в России
Агроинвестор
2 декабря 2019
В апреле Центр технологического трансфера (ЦТТ, подразделение Высшей школы экономики) начал прием заявок от селекционных компаний на передачу технологий от концерна Bayer
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2019
Фото: Легион-Медиа


Изначально отбор компаний, претендующих на получение молекулярных средств селекции и генетического материала (гермоплазмы), необходимых для разработки новых сортов и гибридов агрокультур, планировалось начать в марте, однако сроки немного сдвинулись. Потенциальные участники программы не должны быть конкурентами Bayer на мировом рынке, но им необходим определенный опыт работы в области молекулярной селекции и собственные действующие программы минимум по одной агрокультуре, говорилось в правилах отбора.

Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Показать еще
Статьи по теме
Как «Севский маслодел» стал «Умалатом». Компания входит в топ-5 производителей мягких сыров
Инна Ганенко
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве. Группа Вадима Мошковича приобрела 22,5% акций «Агро-Белогорья»
Инна Ганенко, Татьяна Кулистикова
Молоко от олигарха. Новый проект «Румелко-Агро» может обойтись ее владельцу в 18 млрд руб.
Алена Белая
Поймать или вырастить. Нужны ли России промышленные производства креветок
Алена Белая
Сад-лаборатория. Калужская компания усовершенствовала технологию получения саженцев
Ирина Фокша
Читайте такжеПартнерский материал. Испытан новый культиватор TillermasterПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
"Агроинвестор"
Еще больше мяса. В 2019 году объем производства в стране приблизится к 11 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году
Журнал
"Агроинвестор" №12, декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией