«Агроинвестор»



Изначально отбор компаний, претендующих на получение молекулярных средств селекции и генетического материала (гермоплазмы), необходимых для разработки новых сортов и гибридов агрокультур, планировалось начать в марте, однако сроки немного сдвинулись. Потенциальные участники программы не должны быть конкурентами Bayer на мировом рынке, но им необходим определенный опыт работы в области молекулярной селекции и собственные действующие программы минимум по одной агрокультуре, говорилось в правилах отбора.