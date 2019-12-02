События года. Ноябрь. Сахарным заводам угрожают банкротства

Эксперты оценивали производство сахара, а точнее, его перепроизводство, в 7,2 млн т, что на 1,1 млн т превышало объем, полученный годом ранее. А еще пять лет назад выпуск сладкого продукта в стране составлял всего 4,5 млн т. При этом очередную рекордную планку производители преодолеют, несмотря на многочисленные рекомендации правительства и экспертного сообщества не увеличивать посевы сахарной свеклы, так как очередной высокий урожай и выработка сахара могли окончательно подорвать положение как хозяйств, так и ряда перерабатывающих предприятий. Но площади все-таки расширились (на 2%), а благоприятная погода, по предварительной оценке Союза сахаропроизводителей («Союзроссахар»), привела к росту сбора свеклы до 50 млн т против 41 млн т в 2018-м. Увеличился и выход сахара с гектара — с 5,7 т до 6,2 т.



Как и ожидалось, результатом высоких производственных показателей стало падение цен. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в ноябре шел 13-й месяц, когда цены на сахар демонстрировали отрицательную динамику, опустившись до 20,7 руб./кг в среднем. А местами сахар в опте стоил и вовсе менее 18 руб./кг. С начала года цена упала на 46%, информировал «Союзроссахар». Таких низких уровней не фиксировалось последние 11 лет, отмечал ИКАР.







Оценив ситуацию, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что из-за «беспрецедентного» падения цен на сахар не исключены банкротства ряда сахарных заводов. Снижению способствовали накопившиеся «значительные запасы», поясняла ФАС. И хотя в краткосрочной перспективе это выгодно для потребителей, в среднесрочной может привести к уходу с рынка предприятий, прежде всего тех, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги. В особой зоне риска также находятся закредитованные компании и те, у кого самые высокие показатели себестоимости производства. Банкротства, в свою очередь, могут вылиться в существенное изменение расстановки сил на рынке сахара и возникновение доминирующих компаний, предупреждала антимонопольная служба.



Разгрузить рынок могли бы более активные поставки сахара за рубеж. По данным железнодорожной статистики, в октябре за рубеж было отправлено 78,2 тыс. т сахара, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Но такой объем ежемесячного экспорта пока не сильно спасает рынок. В идеале в сезоне-2019/20 хорошо было бы вывезти за пределы страны до 1,5 млн т, ведь именно такими, по оценке ИКАР, могут быть избыточные запасы сахара к весне. Однако, несмотря на имеющиеся в стране излишки, в течение последних нескольких лет вывоз сахара остается невысоким. Отгрузки сдерживают логистические и инфраструктурные ограничения, а также заградительные меры — импортные пошлины и акцизы в странах-покупателях.



В качестве важной меры, которая могла бы поддержать свеклосахарную отрасль, на заседании по развитию рынка сахара в России экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое прошло в ноябре, участники мероприятия определили привлечение инвестиций в строительство и модернизацию логистической инфраструктуры для увеличения темпов отгрузки сахара на мировой рынок всеми видами транспорта. Также они рекомендовали правительству проанализировать сложившуюся ситуацию с ценами и принять меры для их стабилизации. Минсельхозу, Минэкономразвития и Минпромторгу рекомендовано обсуждать вопрос снятия торговых барьеров в ходе двусторонних переговоров с потенциальными импортерами сахара. Кроме того, ранее ФАС предложила разрешить производителям сахара заключать соглашения о формировании объединений для его экспорта и выравнивания баланса спроса и предложения.



Негативная ситуация и падение доходности в свеклосахарной отрасли в 2020 году могут привести к сокращению посевов сахарной свеклы на 15%, не исключает «Союзроссахар». Такое снижение площадей для сектора будет скорее плюсом и поможет стабилизации рынка. Но в то же время нет гарантий, что свекловоды не продолжат уменьшать производство и в последующие годы. А такое развитие событий будет иметь для отрасли не менее негативные последствия, чем перепроизводство.

