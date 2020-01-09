«НьюБио» запустит завод по глубокой переработке кукурузы в Волгоградской области

К декабрю 2019 года на предприятии были завершены строительные работы, шла пусконаладка оборудования. Завод будет выпускать мальтодекстрины, сухие глюкозные сиропы, нативный крахмал, крахмальную патоку и кормовые продукты (кукурузный глютен, зародыш, глютеновый корм). Около половины продукции компания планирует экспортировать.



Плановая мощность предприятия предполагает переработку 150 тыс. т кукурузы в год. Компания рассчитывает обеспечить завод сырьем как за счет своих хозяйств — «Ключ-Агро» и «Динамо», так и с помощью закупок кукурузы у аграриев Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей.



Общий объем инвестиций в проект по данным компании составляет 12,9 млрд руб. Впервые о намерении построить завод по переработке кукурузы «НьюБио» сообщила в мае 2015 года. Тогда его стоимость оценивалась в 5,6 млрд руб., мощность — в 133 тыс. т. Запустить комплекс компания намеревалась в 2021 году.

