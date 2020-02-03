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«Улиточный сад» собрал первый урожай виноградных улиток
«Улиточный сад»
Агроинвестор
3 февраля 2020
Урожай собран с экспериментального участка в Ставропольском крае
журнал «Агроинвестор»
февраль 2020
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Фото: Легион-Медиа
Объем сбора оценивается примерно в 300 тыс. улиток или 5 т мяса.
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