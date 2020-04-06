Barilla построит первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы

Инвестиции в проект составят €130 млн, сообщается на сайте ОЭЗ. Первое подмосковное предприятие концерна уже более 15 лет работает в Солнечногорске.



Российский рынок является для итальянского концерна «одним из ключевых и быстрорастущих», говорится в сообщении. Вице-президент по России и СНГ «Барилла Рус» и гендиректор новой производственной компании «Барилла Рус Продакшн» Михаил Путилин, поясняя выбор локации для новой производственной площадки, отметил удобную логистику «Ступино Квадрат», наличие железнодорожной ветки и оснащенность территории всеми необходимыми коммуникациями. О планах итальянской компании построить новое производство в Московской области стало известно еще в сентябре 2019 года.



«Барилла Рус» входит в состав итальянской Barilla Group, которая сейчас является одним из крупнейших производителей макаронных изделий в мире, а также выпускает лепешки, соусы, хлебцы и печенье.

