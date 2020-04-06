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Компании
Barilla построит первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы
Агроинвестор
6 апреля 2020
Компания также построит второй завод по производству пасты в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ступино Квадрат» в Подмосковье
журнал «Агроинвестор»
апрель 2020
Фото: Е. Разумный

Инвестиции в проект составят €130 млн, сообщается на сайте ОЭЗ. Первое подмосковное предприятие концерна уже более 15 лет работает в Солнечногорске.

Российский рынок является для итальянского концерна «одним из ключевых и быстрорастущих», говорится в сообщении. Вице-президент по России и СНГ «Барилла Рус» и гендиректор новой производственной компании «Барилла Рус Продакшн» Михаил Путилин, поясняя выбор локации для новой производственной площадки, отметил удобную логистику «Ступино Квадрат», наличие железнодорожной ветки и оснащенность территории всеми необходимыми коммуникациями. О планах итальянской компании построить новое производство в Московской области стало известно еще в сентябре 2019 года.

«Барилла Рус» входит в состав итальянской Barilla Group, которая сейчас является одним из крупнейших производителей макаронных изделий в мире, а также выпускает лепешки, соусы, хлебцы и печенье.


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