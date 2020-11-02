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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Компании

От поля до кухни. «Мираторг» запустил собственный ОРЦ

Алена Белая

| Агроинвестор |

Пресс-служба правительства Московской области
Пресс-служба правительства Московской области
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Агрохолдинг братьев Александра и Виктора Линников ввел в эксплуатацию оптово-распределительный центр в подмосковном Домодедове. Проект предполагает закупку сырья, его хранение и переработку, в том числе глубокую, изготовление кулинарной продукции и услуги по доставке готовой продукции до полок магазинов. Строительство предприятия обошлось компании в 8,5 млрд руб


Оптово-распределительный центр (ОРЦ) «Мираторга» мощностью переработки 25 тыс. т в год начал свою работу в сентябре. Предприятие нацелено на закупку всех видов сельскохозяйственного сырья — молока, мяса, рыбы, круп, овощей, фруктов, ягод, и предоставляет услуги по хранению, доработке, глубокой переработке и доставке готовых товаров до полок магазинов. Агрохолдинг планирует сотрудничать с поставщиками из Московской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской и Курской областей. Реализовывать продукцию ОРЦ планируется в торговые сети Московской области и Москвы, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Ассортимент готовых блюд включает около 150 наименований: бургеры, кулинарию, жареные блюда, хлебобулочные изделия, супы, напитки и др. 

Алена Белая 

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«Агроинвестор»

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