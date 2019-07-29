Россельхозбанк продает свои активы в Ленинградской области

Россельхозбанк до конца 2019 года может продать свои сельхозактивы под Санкт-Петербургом — хозяйство «Рассвет» и АО «Лужский комбикормовый завод» (ЛККЗ), сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и одного из участников рынка. Информацию о планах по продаже предприятий до конца 2019 года изданию также подтвердил гендиректор ЛККЗ Андрей Провоторов.



Оба актива ранее принадлежали холдингу «Парнас», однако перешли к Россельхозбанку за долги. Банк кредитовал ЛККЗ, «Рассвет» и ОАО «Лужский мясокомбинат», которые образовывали единую производственную цепочку. В 2014-м работа Лужского мясокомбината была приостановлена. По данным источника, близкого к переговорам, Россельхозбанк рассчитывает продать активы одному собственнику. Сейчас финансовая организация ведет переговоры с потенциальными инвесторами. «Агроинвестор» отправил запросы в АО «Рассвет» и пресс-службу Россельхозбанка.



ЛККЗ ведет свою историю с 1987 года, его мощность — более 1 тыс. т в сутки, говорится на его сайте. Предприятие производит комбикорма для свиней, птицы, КРС, рыб, кроликов, овец, коз, лошадей и реализует продукцию в Северо-Западном регионе. По словам Провоторова, в прошлом году завод незначительно уменьшил объем производства кормов до 135 тыс. т. Согласно данным kartoteka.ru, выручка предприятия упала на 24% до 1,4 млрд руб. при чистом убытке в 423 млн руб., а краткосрочные обязательства составляли 1,4 млрд руб. В начале апреля в арбитраж поступило заявление о банкротстве ЛККЗ от компании «ТК9.ру». Сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб., однако позднее компания отозвала иск, следует из картотеки арбитражных дел. Россельхозбанк владеет 75,6% завода.



«Рассвет», согласно собственным данным, является единственным специализированным комплексом по откорму КРС в Северо-Западном федеральном округе. По состоянию на конец 2018 года на предприятии содержалось 10,3 тыс. голов молодняка КРС, годовой объем производства говядины оценивался в 4,4 тыс. т в живом весе, что составляет до половины объема выпуска Ленинградской области. Земельный банк — 5,2 тыс. га, из которых 4,7 тыс. га находятся в собственности, указано в бухгалтерской отчетности. Выручка «Рассвета» в прошлом году составила 464 млн руб., чистый убыток — 322 млн руб. Более 99% акций предприятия принадлежит Россельхозбанку.



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