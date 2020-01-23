Белгородская область надеется сохранить производство структуры «Белой птицы»

Правительство Белгородской области хочет сохранить имущественный комплекс банкротящейся компании «Шебекинские корма» (входит в холдинг «Белая птица») для последующего развития площадки, пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на слова вице-губернатора региона Олега Абрамова. «Главное — сохранить производство. Будем для этого выстраивать отношения с конкурсным управляющим и кредиторами», — сказал Абрамов. По его словам, по завершении всех процедур площадка предприятия должна сохраниться как «бизнес-единица» для потенциальных инвесторов.

Арбитражный суд Белгородской области в конце декабря прошлого года признал «Шебекинские корма» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Таким образом суд удовлетворил иск банка «Возрождение», которому предприятие задолжало 833,86 млн руб., из которых основной долг — 767,4 млн, остальное — пени. Как следует из базы kartoteka.ru , «Возрождение» является единственным кредитором «Шебекинских кормов», имеющим договор залога. В залоге у банка находится основное имущество и оборудование завода. Два договора о залоге были заключены в 2016 году, один из них действует до марта 2021 года. Условия и кредитный лимит сделки не раскрываются.

Как установил суд, «Шебекинские корма» остаются структурой обанкротившейся группы компаний «Белая птица». В июне 2019 года в реестр требований кредиторов холдинга были включены 23,2 млрд руб. долга перед Автовазбанком, который был присоединен к банку «Траст» весной того же года. Из материалов дела «Белой птицы» следует, что Промсвязьбанк, экс-акционер которого Дмитрий Ананьев считается владельцем холдинга, кредитовал ряд юрлиц «Белой птицы», а позже уступил требования Автовазбанку. Поручителями по обязательствам группы выступили подконтрольные «Шебекинским кормам» компании «Биохим-сервис» и «Промышленно-производственные системы».

Исполнительный директор «Ринкон Менджмент» Константин Корнеев считает, что для сохранения «Шебекинских кормов» нужна компания, которая встроит банкрота в свои бизнес-процессы. По его словам, все крупные холдинги обеспечены своей кормовой базой, а продать им корма, особенно линейные, практически нереально. «Само по себе обособленное кормовое производство должно быть очень технологичным», — прокомментировал он «Агроинвестору». Как объяснил Корнеев, это связано в том числе с контролем качества кормов со стороны холдингов. «Все холдинги стремятся сделать это своим процессом. В таком случае есть контроль и входящего сырья, и того, что получается на выходе», — объяснил он.

По его словам, предприятие может быть интересно местным игрокам, но сейчас низкая инвестиционная фаза: агрорынок пока не на высоких показателях маржинальностях. «Это же не инвестиционная сделка, когда кто-то покупает, очищает от проблем и перепродает», — отмечает Корнеев. При этом, по его словам, власти Белгородской области правильно думают: чем быстрее произойдет передача активов новому собственнику, тем меньше рисков, что выйдет из строя оборудование или случится что-то еще. «А дальше уже пойдет обсуждение, что делать с долгами. Средств на их выплату все равно нет, так что в любом случае это вопрос договоренностей», — уверен Корнеев.

Адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов уточнил «Агроинвестору», что суть любой процедуры банкротства заключается в соразмерном удовлетворении требований кредиторов. В рамках ни одной процедуры банкротства требования кредиторов не удовлетворяются в полном объеме. «Соответственно, в данном случае вряд ли можно говорить о том, что они получат хоть какое-то существенное возмещение. Как правило, неплохо удовлетворяют требования кредиторов, у которых есть залоги в отношении имущества должника, остальные получают совсем незначительные суммы, — объясняет он. — Единственное, на что они могут рассчитывать, — это субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при наличии к тому оснований». В подавляющем большинстве банкротных дел заявление о субсидиарной ответственности подается, но удовлетворяется только около 30% из таких заявлений, добавил Фролов.

«Примут ли заявление в данном случае, сказать сложно, но огромная вероятность, что будет попытка привлечь к субсидиарной ответственности собственников или менеджмент компании — в зависимости от того, кто виноват в причинах банкротства», — продолжает адвокат. Но, по его словам, само заявления не должно восприниматься как свершившаяся субсидиарная ответственность. «Вполне возможно, что банкротство вызвано неблагоприятными экономическими факторами и событиями, которые никак не связаны с управленческими решениями», — заключил Фролов.

Агрохолдинг «Белая птица» — некогда один из ведущих отечественных производителей мяса птицы (объем производства около 300 тыс. т готовой продукции в год). В состав холдинга кроме управляющей компании входили зерновая компания, завод по производству рассыпных комбикормов, репродукторы, инкубаторий, птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, комплексное производство по убою и переработке мяса и разветвленная дистрибьюторская сеть.

В конце декабря 2018 года группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, выкупила у Россельхозбанка права требований по кредитным и обеспечительным договорам основных активов холдинга «Белая птица». Как сообщала пресс-служба «Черкизово», приобретены долги ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» на общую сумму 6,5 млрд руб. На тот момент «Белая птица» уже законсервировала производство. В феврале прошлого года группа «Ресурс» взяла в пользование производственные средстве «Белой птицы-Ростов».