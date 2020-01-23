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Компании
Белгородская область надеется сохранить производство структуры «Белой птицы»
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
23 января 2020
Обанкроченные «Шебекинские корма» должны кредиторам свыше 23 млрд рублей
Найти покупателя на проблемный актив будет трудно
Фото: Д. Абрамов

Правительство Белгородской области хочет сохранить имущественный комплекс банкротящейся компании «Шебекинские корма» (входит в холдинг «Белая птица») для последующего развития площадки, пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на слова вице-губернатора региона Олега Абрамова. «Главное — сохранить производство. Будем для этого выстраивать отношения с конкурсным управляющим и кредиторами», — сказал Абрамов. По его словам, по завершении всех процедур площадка предприятия должна сохраниться как «бизнес-единица» для потенциальных инвесторов.

Арбитражный суд Белгородской области в конце декабря прошлого года признал «Шебекинские корма» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Таким образом суд удовлетворил иск банка «Возрождение», которому предприятие задолжало 833,86 млн руб., из которых основной долг — 767,4 млн, остальное — пени. Как следует из базы kartoteka.ru, «Возрождение» является единственным кредитором «Шебекинских кормов», имеющим договор залога. В залоге у банка находится основное имущество и оборудование завода. Два договора о залоге были заключены в 2016 году, один из них действует до марта 2021 года. Условия и кредитный лимит сделки не раскрываются.

Как установил суд, «Шебекинские корма» остаются структурой обанкротившейся группы компаний «Белая птица». В июне 2019 года в реестр требований кредиторов холдинга были включены 23,2 млрд руб. долга перед Автовазбанком, который был присоединен к банку «Траст» весной того же года. Из материалов дела «Белой птицы» следует, что Промсвязьбанк, экс-акционер которого Дмитрий Ананьев считается владельцем холдинга, кредитовал ряд юрлиц «Белой птицы», а позже уступил требования Автовазбанку. Поручителями по обязательствам группы выступили подконтрольные «Шебекинским кормам» компании «Биохим-сервис» и «Промышленно-производственные системы».

Исполнительный директор «Ринкон Менджмент» Константин Корнеев считает, что для сохранения «Шебекинских кормов» нужна компания, которая встроит банкрота в свои бизнес-процессы. По его словам, все крупные холдинги обеспечены своей кормовой базой, а продать им корма, особенно линейные, практически нереально. «Само по себе обособленное кормовое производство  должно быть очень технологичным», — прокомментировал он «Агроинвестору». Как объяснил Корнеев, это связано в том числе с контролем качества кормов со стороны холдингов. «Все холдинги стремятся  сделать это своим процессом. В таком случае есть контроль и входящего сырья, и того, что получается на выходе», — объяснил он.

По его словам, предприятие может быть интересно местным игрокам, но сейчас низкая инвестиционная фаза: агрорынок пока не на высоких показателях маржинальностях. «Это же не инвестиционная сделка, когда кто-то покупает, очищает от проблем и перепродает», — отмечает Корнеев. При этом, по его словам, власти Белгородской области правильно думают: чем быстрее произойдет передача активов новому собственнику, тем меньше рисков, что выйдет из строя оборудование или случится что-то еще. «А дальше уже пойдет обсуждение, что делать с долгами. Средств на их выплату все равно нет, так что в любом случае это вопрос договоренностей», — уверен Корнеев.

Адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов уточнил «Агроинвестору», что суть любой процедуры банкротства заключается в соразмерном удовлетворении требований кредиторов. В рамках ни одной процедуры банкротства требования кредиторов не удовлетворяются в полном объеме. «Соответственно, в данном случае вряд ли можно говорить о том, что они получат хоть какое-то существенное возмещение. Как правило, неплохо удовлетворяют требования кредиторов, у которых есть залоги в отношении имущества должника, остальные получают совсем незначительные суммы, — объясняет он. — Единственное, на что они могут рассчитывать, — это субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при наличии к тому оснований». В подавляющем большинстве банкротных дел заявление о субсидиарной ответственности подается, но удовлетворяется только около 30% из таких заявлений, добавил Фролов.

«Примут ли заявление в данном случае, сказать сложно, но огромная вероятность, что будет попытка привлечь к субсидиарной ответственности собственников или менеджмент компании — в зависимости от того, кто виноват в причинах банкротства», — продолжает адвокат. Но, по его словам, само заявления не должно восприниматься как свершившаяся субсидиарная ответственность. «Вполне возможно, что банкротство вызвано неблагоприятными экономическими факторами и событиями, которые никак не связаны с управленческими решениями», — заключил Фролов.

Агрохолдинг «Белая птица» — некогда один из ведущих отечественных производителей мяса птицы (объем производства около 300 тыс. т готовой продукции в год). В состав холдинга кроме управляющей компании входили зерновая компания, завод по производству рассыпных комбикормов, репродукторы, инкубаторий, птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, комплексное производство по убою и переработке мяса и разветвленная дистрибьюторская сеть.

В конце декабря 2018 года группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, выкупила у Россельхозбанка права требований по кредитным и обеспечительным договорам основных активов холдинга «Белая птица». Как сообщала пресс-служба «Черкизово», приобретены долги ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» на общую сумму 6,5 млрд руб. На тот момент «Белая птица» уже законсервировала производство. В феврале прошлого года группа «Ресурс» взяла в пользование производственные средстве «Белой птицы-Ростов».

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