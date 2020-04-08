МЭЗ «Амурский» начал производство соевого изолята и клетчатки

Вторая очередь маслоэкстракционного завода (МЭЗ) «Амурский» (входит в «Амурагроцентр») в Белогорске начнет работать в тестовом режиме уже в этом месяце. Ее основной объект — цех по производству соевого изолята мощностью 10 тыс. т продукции в год, работа всей второй очереди позволит удовлетворить до 25% объемов потребления соевого белка в России, сообщает правительство Амурской области.



Завод первым в России начнет производить соевый изолят с содержанием белка 90% и соевую пищевую клетчатку, которые могут пойти на экспорт в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря соответствию техрегламенту Таможенного союза. Сейчас складывается очень благоприятная ситуация для выхода новых соевых продуктов на российский рынок, так как импортные аналоги существенно подорожали, говорится в сообщении.



Гендиректор «Амурагроцентра» Александр Сарапкин рассказал «Агроинвестору», что сейчас завод «Амурский» работает в штатном режиме, в соответствии с планом. «Мы по постановлению правительства работать можем. Проводим дезинфекцию, соблюдаем все требования. Пока сложностей с доставкой продукции не было», — сказал он.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько ранее рассказывал «Агроинвестору», что сейчас соевый изолят в основном поступает в Россию из Китая. Если говорить о статистике, то согласно данным ФТС, в 2019 году в Россию было ввезено около 25 тыс. т соевого изолята, в основном он поставлялся из КНР, подтверждает ведущий аналитик аналитического департамента консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.​ «Наверное, главная цель «Амурагроцентра» — предложить аналогичный по качеству, а, возможно, даже лучше, но более интересный по цене продукт. Если у них получится, то это будет безусловный успех», — говорил Хотько. По его словам, основной вопрос — это стоимость российского изолята, которая влияет на конкурентоспособность. «На изолят достаточно высокий спрос, так что вопрос в цене импортозамещения», — говорит он.



Оценивая экспортный потенциал продукции нового завода, Хотько отмечал, что, с одной стороны, есть рынок Китая — наиболее близкий для Дальнего Востока и наиболее емкий. Но КНР сама поставляет изолят в Россию, правда у российского продукта есть плюс — он не генномодифицированного происхождения. «Но все, конечно, упирается в цены», — заключал он.



Рост потребления изолята очевидно зависит от развития пищевого рынка, считает Пармухина. «Несмотря на все кризисные события и действия правительства, пищевая промышленность серьезно затронута не будет. Конечно, учитывая конкуренцию и снижение покупательной способности населения, производители станут более чувствительны к стоимости закупаемого сырья», — говорит она. Но если «Амурский» сможет предложить свой изолят по конкурентной цене, то, естественно, сможет занять свое место на рынке, чему поспособствует ослабление рубля и рост цен за иностранные товары. «Одновременно закрытие границ вряд ли сможет серьезно поддержать производство, поскольку Китай уже заявил о «победе над коронавирусом», а закрытая Европа не оказывает влияния на российский рынок соевого изолята. Аналогичная ситуация с экспортом: спрос на продукцию за рубежом есть, поэтому успешность внешней торговли будет зависеть только от цены, которую сможет предложить «Амурский», — рассказала «Агроинвестору» Пармухина.

Соевый изолят — продукт наивысшего передела сырья, ранее рассказывал «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. По его словам, перспективы продукта связаны с его применением в пищевой промышленности: хлебобулочной, кондитерской, молочной и мясной. «Качественный и чистый растительный белок — продукт востребованный, но перспектива на внутреннем рынке будет определяться конечной ценой в сравнении с импортными аналогами», — обращает внимание он.



Оба цеха предприятия будут перерабатывать в сумме 240 тыс. т сои в год. Сейчас МЭЗ выпускает соевое масло и шрот, лецитин, соевую обезжиренную муку и кормовые продукты (полнорационные комбикорма, концентраты, кормосмеси). В 2020 году предприятие увеличило объемы производства на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



«Амурагроцентр» — одно из крупнейших предприятий, перерабатывающих зерновые и бобовые агрокультуры на Дальнем Востоке. Оно включает мощности по производству гидратированного соевого масла, рафинированного дезодорированного соевого масла, соевого пищевого шрота, соевого кормового тостированного шрота, экструдированной кормовой сои, полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов, белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов. Также в состав «Амурагроцентра» в Амурской области входит сеть элеваторов и собственная торговая сеть, говорится на сайте компании.



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