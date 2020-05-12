Cargill продал комбикормовый завод в Ленинградской области

Cargill продал завод по производству комбикорма и кормовых смесей в Волосовском районе Ленинградской области, который простаивал с июля прошлого года. Об этом «Агроинвестору» рассказал представитель Cargill. «Мы постоянно пересматриваем свои активы, чтобы они соответствовали текущим потребностям компании, чтобы они были нужны на этот момент. И мы пришли к выводу, что завод немного не соответствует нашей стратегии», — рассказал директор Cargill по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти в России Андрей Лян. Предприятие было продано еще в конце прошлого года, уточнил он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники пишет, что новым собственником завода стал воронежский трейдер сельскохозяйственной продукции CBS Commodities. Согласно данным kartoteka.ru , в декабре 2019 года гендиректор и владелец 99% акций головной структуры CBS Commodities — «СиБиЭС Комодитез менеджмент» — Илья Чурин учредил ООО «СиБиЭс Волосово», основной вид деятельности которого — хранение и складирование зерна. Также компания занимается производством готовых кормов, перевозками, оптовой торговлей.

CBS Commodities могла привлечь невысокая стоимость завода Cargill, пишет «Коммерсантъ». Первоначально Cargill пытался продать завод за 160 млн руб., но затем опустил цену ниже 100 млн руб. «Скорее всего, стороны сошлись на сумме в 50-60 млн руб.», — полагает источник издания.

Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк считает, что CBS Commodities привлекли, в первую очередь, элеваторные мощности завода для внешнеэкономической деятельности. «Я смотрю в прайс-лист CBS Commodities и не вижу там ни слова о том, что они занимаются комбикормами. Если бы они ими занимались, то отразили бы это сразу. И тогда бы речь шла о расширении своих точек присутствия. А так — это явный ориентир на внешнеэкономическую деятельность», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Ленинградская область — это Северо-Западный федеральный округ, а там присутствие агрохолдингов, которые могли бы быть заинтересованы в комбикормах, не столь велико, как, например, в Центре, продолжает Михнюк. «Я думаю, что завод и был продан из-за того, что не было спроса на комбикорма», — говорит он. Рынок сбыта для независимых комбикормовых заводов на Северо-Западе ограничен, поскольку большинство крупных агрохолдингов имеют собственное производство, рассказала «Коммерсанту» консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. В связи с этим у CBS Commodities вряд ли получится загрузить производство и выйти на приемлемые сроки окупаемости, считает собеседник газеты на рынке комбикормов. При этом мощности завода по хранению продукции позволят CBS Commodities использовать его для перевалки зерновых и масличных агрокультур через порты Балтийского бассейна, продолжает Сысоева.

Осенью 2018 года сообщалось, что Cargill запланировал строительство завода по производству готовых кормов в центральном Черноземье. «Исходя из этих стратегических планов, комбикормовый завод явно терял свою актуальность для Cargill как технологическое звено, — говорит Сергей Михнюк. — Если эти планы поэтапно реализуются с поправкой на пандемию, то тогда необходимость в проданном активе полностью отпала еще в 2019 году. А дальше шли поиски покупателя, due diligence, согласование условий сделки и выход на нее».

CBS Commodities занимается поставкой сельскохозяйственной продукции и пищевых добавок. В управлении группы находятся два элеватора в Воронежской и Белгородской областях мощностью 95 тыс. т. По собственным данным, компания закупает на экспорт более 200 тыс. т продукции в год. Основной вид деятельности головной структуры CBS Commodities — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Другие виды деятельности — предоставление займов и кредитов, прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, деятельность по управлению ценными бумагами, по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, деятельность в области налогового консультирования и по управлению холдинг-компаниями. Компания учреждена в 2017 году. «Судя по этой информации, кто-то начал выстраивать еще один аграрный холдинг», — считает Михнюк.

Завод в Ленинградской области вошел в состав Cargill в 2011 году после приобретения голландской группы Provimi. В июле 2019-го предприятие было остановлено. Представитель корпорации говорит, что решение о закрытии производства было принято после анализа ситуации на российском рынке. «В Cargill посчитали, что завод не загружен, и экономики в этом нет», — объясняет источник «Коммерсанта» в правительстве региона.

В 2018 году предприятие выпустило 95,7 тыс. т продукции, а по итогам первого полугодия 2019-го объем производства составил 18,7 тыс. т. Это не первый комбикормовый актив, от которого избавился Cargill. Так, в 2017 году компания продала свои производственные мощности в Самарской области холдингу «Био-Тон».