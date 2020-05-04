Топ-25 лидеров рынка выпустили более 16 млн тонн комбикормов

«Агроинвестор» составил очередной — пятый по счету — рейтинг крупнейших производителей комбикормов. Лидеры отрасли продолжают расти быстрее рынка: по итогам прошлого года топ-25 компаний в сумме выпустили более 16,2 млн т комбикормов, что почти на 1,4 млн т, или на 9,1%, больше, чем было у участников рейтинга в 2018-м. В целом по стране производство комбикормов выросло на 2,4% до 29,6 млн т. Доля ведущих компаний приблизилась к 55% от всего объема выпуска комбикормов в стране, тогда как в прошлый раз она составляла около 51%.



Пятый раз подряд крупнейшим производителем комбикормов стала группа «Черкизово», которая в 2019 году выпустила 2,15 млн т комбикормов, улучшив свой предыдущий результат сразу на 330 тыс. т, или 18%. Ее годовой прирост в физическом выражении также стал самым значительным среди участников рейтинга. Сейчас общая проектная мощность комбикормовых заводов холдинга достигает 2,4 млн т в год.



Вторую строчку, как и в прошлом году, и пять лет назад, занимает «Мираторг», правда, на этот раз с оценочным показателем 1,65 млн т. Компания не уточнила результаты работы комбикормового дивизиона по итогам прошлого года, в открытых источниках на момент подготовки рейтинга данные также не публиковались.



Третью позицию в рейтинге сохранила группа «Ресурс», объем выпуска которой остался на уровне 1,1 млн т. По сравнению с первым рейтингом компания поднялась на три строчки, за пять лет прирост составил 398 тыс. т, или почти 57%. В этом году группа рассчитывает произвести более 1,17 млн т комбикормов и надеется, что текущая ситуация с распространением коронавируса не окажет существенного влияния на реализацию планов, говорит представитель компании.



Четвертое место, как и в прошлый раз, занимает «Приосколье». Компания не уточнила показатели производства, оценочно в 2019 году она выпустила около 900 тыс. т комбикормов против более чем 1 млн т в 2018-м. Тогда в состав холдинга входили комбикормовые заводы в Белгородской области (898 тыс. т в 2018-м) и Алтайском крае (109,5 тыс. т). Последний вместе с птицефабрикой «Алтайский бройлер» в декабре 2018-го купила группа «Черкизово».







Первую пятерку замыкает «Белгранкорм» с 751,2 тыс. т комбикормов, что на 3,2 тыс. т больше, чем было по итогам 2018 года. В прошлый раз холдинг также был пятым в списке, в первом рейтинге он занимал четвертую позицию.



На шестом месте рейтинга — группа «Русагро», за год увеличившая производство кормов на 184 тыс. т (32%) до 751 тыс. т и поднявшаяся на три строчки (из-за возможного округления показателей со стороны компании не исключено, что холдинг в этот раз стал пятым, а шестую строчку занял «Белгранкорм»). Пять лет назад «Русагро» была восьмой с 579 тыс. т. Такая динамика в 2019-м связана с запуском новых мощностей по выращиванию свиней и увеличением их поголовья, поясняет гендиректор группы Максим Басов. В 2020 году компания рассчитывает достичь отметки 880 тыс. т комбикорма, если не будет ограничений на поставки импортных ингредиентов, уточняет Басов.



Седьмую строчку, как и в предыдущем рейтинге, занимает «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods). Площадки холдинга выпустили в сумме 245 тыс. т кормов для свиней и 470 тыс. т для птицы. Общее производство по сравнению с 2018 годом увеличилось на 95 тыс. т, за пять лет прирост составил 165 тыс. т. В первом рейтинге компания была девятой.



«Агро-Белогорье» в ответ на запрос с просьбой уточнить показатели работы комбикормового дивизиона ответила, что это «не представляется возможным». В 2019 году холдинг рассчитывал увеличить производство на 24 тыс. т до 683 тыс. т. Оценки экспертов относительно объемов выпуска существенно разошлись, однако вероятнее всего, что компания все-таки вышла на плановый показатель, поскольку она также нарастила выпуск свинины. В рейтинге компания опустилась с шестого на восьмое место. Пять лет назад она была десятой и за это время прибавила 221 тыс. т (48%).



На девятой строчке разместился агрохолдинг «Великолукский», в этот раз не сообщивший показатели производства. Оценочно в 2019 году он выпустил около 650 тыс. т комбикорма против 545 тыс. т в 2018-м, по итогам которого компания была десятой в рейтинге.



Первую десятку замыкает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, за год увеличивший производство на 13 тыс. т до 600 тыс. т. Несмотря на позитивную динамику, компания потеряла две позиции в рейтинге. В 2020-м холдинг рассчитывает увеличить объем выпуска кормов до 700 тыс. т, говорит его гендиректор Евгений Хворостина. Пять лет назад «Агрокомплекс» был 12-м с 399 тыс. т комбикормов. По динамике роста за пять лет в процентном выражении он стал одним из лидеров списка (плюс 50,4%).



Полная версия рейтинга — в майском номере «Агроинвестора».



2019 год в целом стал позитивным для комбикормовой отрасли, без особых колебаний, которые бы не были понятны и прогнозируемы участниками рынка, комментирует исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. А вот 2020-й начался очень нервно: из-за приостановки работы китайских производителей компонентов кормов на фоне распространения COVID-19 быстро возник их дефицит, потому что, как правило, никто не формирует запасы больше чем на два месяца. Кроме того, началась корректировка цен из-за девальвации рубля, плюс поменялась ценовая конъюнктура в местах отгрузки — в точках первоначального формирования цены. Сейчас и в ближайшей перспективе это будет крайне негативно влиять на всю отрасль, рассказывает Михнюк. «С уверенностью можно говорить, что по многим компонентам цена увеличится в среднем на 30%, а значит, будут дорожать и комбикорма, тем более учитывая текущие цены на зерно», — отмечает он. Также из-за остановок производств за рубежом и нарушения логистических цепочек были определенные проседания поставок, когда отдельные компоненты было почти невозможно купить, добавляет Михнюк, уточняя, что сейчас в целом все необходимое поступает в Россию.



Кроме того, в перспективе у некоторых игроков могут возникнуть трудности с ввозом продукции из-за рубежа, поскольку Россельхознадзор намерен реорганизовать свое управление по Калужской области, с июня присоединив его к управлению по Брянской и Смоленской областям «с целью оптимизации работы», а также из-за «отсутствия условий для качественного и оперативного проведения карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля». Между тем через пункт пропуска в Калужской области ввозили продукцию многие импортеры, продолжает Михнюк. «Поскольку кормовая отрасль входит в число социально значимых, так просто взять и поменять потоки поставок по меньшей мере недальновидно», — считает он.



Несмотря на сложившиеся обстоятельства, в этом году динамика развития комбикормовой отрасли в финансовом выражении точно будет позитивной, поскольку выросли цены, говорит Михнюк. Уменьшение объема выпуска продукции маловероятно, однако не исключено некоторое изменение структуры рынка: если вырастет сектор птицеводства на фоне повышения спроса на бройлера как более дешевый вид мяса, то и комбикормовая промышленность станет производить больше кормов для птицы, рассуждает он. «Но оценивать пока рано, скорее, к лету будет понятно, как у нас изменилась ситуация на рынке в целом», — уточняет глава НКС.

