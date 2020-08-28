Производитель шампанского «Лев Голицынъ» приостановил выпуск продукции

Компания входит в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России «Лев Голицынъ»

Группа «Игристые вина», которая выпускает шампанское под брендами «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» прекратила выпуск этой продукции из-за закона «О виноградарстве и виноделии»: он запрещает называть вином продукцию, произведенную не из отечественных виноматериалов. Об этом сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко.



Он рассказал изданию, что производство игристых вин, которые составляют 80-85% продаж компании, законсервировано. «Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно», — констатировал Дудко (цитата по РБК). У производителя были запасы сырья, поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина компании не будет.



​В России выдано около 170 лицензий на производство винодельческой продукции, при этом предприятий с собственной сырьевой базой существенно меньше — менее сотни. Так что приостановить свою деятельность могут и другие игроки рынка, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. С учетом нового законодательства работа городских винзаводов, специализирующихся на производстве наливом (из собственного сырья), которые массово появились еще в советские времена, сейчас нецелесообразна — им придется перестраиваться, рассказал он РБК.



Однако в январе 2021 года должен вступить в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», в котором нет положения о запрете на использование иностранных виноматериалов. Если этот документ останется неизменным, все производители смогут продолжить использовать иностранный виноматериал, прокомментировал изданию гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Так что возможно, что остановка производства — временное решение.



«Игристые вина» входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России, и являются одним из крупнейших импортеров виноматериалов: в 2018 году компания импортировала 2,85 млн декалитров, а «Абрау-Дюрсо» — 1,91 млн декалитров.



В начале августа сообщалось, что «Абрау-Дюрсо» покупает 100% винодельни «Юбилейная» в Краснодарском крае. Тогда эксперты говорили, что этот актив позволит фактически полностью закрыть сегодняшние потребности «Абрау-Дюрсо» в импортном виноматериале. «Планируется, что общее количество полученного виноматериала, включая сырье «Юбилейной», уже в этом году закроет 80% потребностей компании.

