«Умалат» намерен увеличить продажи сыров более чем на тысячу тонн

Компания занимает пятое место по продажам свежих сыров в России «Умалат»

«Умалат», один из крупнейших в России производителей белых сыров, по итогам года рассчитывает увеличить продажи более чем на 1 тыс. т — с 6,2 тыс. т в 2019-м до почти 7,4 тыс. т. «Результаты первого полугодия неплохие, хотя начало года было очень сложным, прежде всего морально, — рассказала директор по маркетингу компании Елена Кондрашова. — Наша выручка растет, несмотря на сложный период, мы стараемся ставить грандиозные амбициозные планы». Выручка компании по итогам года может превысить 3 млрд руб. против 2,4 млрд руб. в 2019-м, следует из презентации «Умалата».



По итогам первого полугодия доля рынка свежих сыров в сумме по всем брендам «Умалата» составила 5,54%, с этим показателем компания заняла пятое место. На первом месте «Хохланд» с 24,6% рынка, далее идут сыры под собственными торговыми марками сетей (СТМ) — 10,2%. Третью строчку занимает «Карат» с 6,1%, на четвертой позиции «Невский сыры» с почти 6% рынка. «Если в СТМ выделить нашу долю — тот объем сыров, который мы производим для крупных ритейлеров, особенно для «ВкусВилла», то мы будем на втором месте», — отметила Кондрашова.



По данным компании, в первом полугодии среди основных сегментов свежих сыров лидерами роста стали итальянский сыры — их продажи в целом по рынку увеличились на 13,1% до 4,3 тыс. т, и брынза и фета — плюс 9,3% до 6,16 тыс. т. Продажи сливочных/ творожных сыров выросли на 4,7% до 9,4 тыс. т, кавказских — на 6,6% до 8,1 тыс. т. «В трех категориях, которые показывают серьезный прирост по итогам полугодия, мы работаем, брынза и фета — это стратегическое направление, в которое мы тоже придем после того, как до конца модернизируем завод», — сказала Кондрашова.



Доля «Умалата» в сегменте итальянских сыров увеличилась с примерно 15,7% в январе-июне прошлого года до почти 18% за аналогичный период 2020-го. В том числе доля бренда Pretto выросла с 9,66% до 10,42%, бренда Unagrande — с 5,98% до 7,48%. «Мы наращиваем свое присутствие, уверена, что по итогам года наша доля будет еще больше», — добавила Кондрашова.



Также она рассказала, что «Умалат» выводит на рынок детский бренд в категории свежих сыров, подчеркнув, что подобного опыта нет ни в России, ни в Европе, ни в США. В частности, теперь под брендом «Бонджорно» в коллаборации с «Союзмультфильмом» будет выпускаться шоколадная рикотта, сейчас представленная во «взрослой» линейке Unagrande. «Мы позиционируем наши сыры как полезную альтернативу шоколадной пасте «Нутелла», база — это натуральный свежий сыр, шоколадная и шоколадно-ореховая рикотта, в разработке еще два вкуса, также в линейке будут палочки моцареллы», — рассказала Кондрашова.



Компания «Умалат» специализируется на выпуске свежих и рассольных сыров — моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни и прочие. В портфеле компании представлены товарные позиции трех брендов — Unagrande и Pretto для итальянской линейки и «Умалат» для кавказских сыров. Продукция предприятия реализуется в федеральных сетях, а также в HoReCa. Кроме сыров компания выпускает сливочное масло и сливки.

