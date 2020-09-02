Bayer не будет брать роялти с российских селекционеров

Передача гермоплазмы в рамках первого направления технологического трансфера Bayer произойдет в течение ближайших месяцев Bayer

Российские селекционные компании — получатели генетического материала (гермоплазмы) компании Bayer, будут полностью освобождены от уплаты роялти с продажи выведенных с его помощью сортов и гибридов. Такое соглашение было достигнуто по итогам переговоров Bayer, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Центра технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ, сообщает ФАС.



Роялти не будут взиматься независимо от того, каким окажется удельный вес гермоплазмы в выведенных сортах и гибридах пшеницы, сои, кукурузы и рапса. Исключение — если генетический материал будет использован непосредственно в качестве «родителя» для нового гибрида кукурузы или рапса, уточняет ФАС. При этом ранее согласованные льготные условия — скидка 25% от рыночного размера роялти — сохраняются.



Это касается всех российских селекционных и генетических компаний и организаций, которые отобраны или будут отобраны ЦТТ в качестве получателей гермоплазмы Bayer. В заключенные ранее лицензионные соглашения будут внесены необходимые изменения. По информации ФАС, ранее соглашения на прежних условиях уже подписали компании «Агроплазма», «Отбор» и «Астра». Последняя также получила разрешение на ввоз гермоплазмы, она должна быть поставлена в ближайшее время.



В августе в Госсорткомиссии прошло совещание, где обсуждалось, как будут оцениваться и регистрироваться будущие селекционные достижения с генетическим материалом Bayer. В том числе, как писал РБК, поднимался вопрос возможных рисков: российские компании не понимают, как Bayer будет идентифицировать содержание своего генетического материала в новых сортах и гибридах, поскольку немецкая компания не раскрывает методику. А значит, нет гарантий, что Bayer не будет претендовать на уплату роялти со всех успешных разработок, пояснила РБК врио председателя Госсорткомиссии Ольга Лесных. Из-за опасений получать судебные иски за незаконное использование чужих селекционных достижений некоторые компании, которые были отобраны для получения гермоплазмы, отказались подписывать лицензионные соглашения.



ФАС согласовала сделку по покупке Bayer компании Monsanto с условием, что первая передаст российским селекционерам геромоплазму и молекулярыне средства селекции, необходимые для выведения высокопродуктивных новых сортов и гибридов агрокультур. Сначала Bayer не согласилась с требованием ФАС, подала на антимонопольную службу в суд и грозилась уйти с российского рынка, но затем стороны пришли к соглашению. Сделка по слиянию Bayer и Monsanto была закрыта в июне 2018 года.



По мнению заместителя руководителя ФАС Павла Заборщикова, новые договоренности позволят упростить процесс передачи гермоплазмы российским селекционерам и снимут все риски, связанные с идентификацией передаваемой гермоплазмы в создаваемых сортах и гибридах. Кроме того, теперь участие в технологическом трансфере может заинтересовать государственные селекционные центры, думает он. «Изначально мы рассматривали роялти также как дополнительный стимулирующий Bayer фактор для более эффективной работы с получателями, однако позиция российских селекционеров является для нас ключевой, — приводятся слова Заборщикова в сообщении ФАС. — В условиях, когда необходимость уплаты роялти становится значимым основанием для принятия решения об участии в трансфере, уступку Bayer по отказу от роялти считаю правильным решением».



«Принципиального повышения интереса к продукции Bayer после отказа компании от получения роялти по итогам коммерциализации селекционных достижений, которые будут выведены российскими селекционерами, получающими ее гермоплазму, мы не ожидаем, — сказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Мне кажется, он и так был довольно сдержанным — российские компании не очень понимали, зачем им это, но раз можно получить бесплатно — почему бы не взять».



Руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в России и странах СНГ Наталья Смоляренко говорит, что решение компании не взимать вознаграждение за использование своих интеллектуальных достижений — вклад Bayer в развитие российской селекции. При этом такой подход является особенным для международной практики, подчеркивает она.



Сизов сомневается, что как с роялти, так и без них передача генетического материла, инициированная ФАС, заметно скажется на состоянии российской агарной науки. «Для ее успеха нужны многие другие составляющие: исследовательские центры, защита прав собственности и интеллектуальных прав, присутствие глобальных компаний России и кооперация наших ученых с глобальными компаниями, упрощение процедуры регистрации новых сортов и, конечно, разрешение на выращивание биотехнологических растений в России, — перечисляет Сизов. — Если мы не будем развивать все перечисленные направления, то наше отставание в области аграрной науки от мировых лидеров так и будет расти».



Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, научный руководитель ЦТТ Алексей Иванов отмечает, что условия для получателей гермоплазмы изначально были выгодными, поскольку процент роялти предполагался значительно ниже рыночного, и обязательства по выплатам наступали только после вывода нового сорта или гибрида на рынок. «Однако в ходе общения с нашими селекционерами мы столкнулись с определенным культурным барьером. Мировые практики работы с интеллектуальной собственностью в селекционной сфере у нас еще не получили такое распространение, как в других отраслях, — признал он. — <…> На текущем уровне развития рынка селекции в России стало понятно, что рабочим может быть только радикальное решение».



Для Bayer отказ от роялти в пользу российских селекционеров — попытка стимулирования потенциальных клиентов на развивающихся рынках, считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «В целом, состояние селекции в России сегодня непростое. С одной стороны, у нас есть хорошие генетические базы, с другой — нам недостаточно современных технологий. Соответственно, для Byer выгодно, что с помощью технологических решений компании российская селекционная наука будет развиваться», — прокомментировал он «Агроинвестору». К тому же роялти — это плата, которую организация получает для своего дальнейшего развития. А поскольку Bayer - компания, которая уже многого добилась, она мало что теряет, отказываясь от этой премии в пользу наших селекционеров, добавляет Корбут.



Передача гермоплазмы в рамках первого направления технологического трансфера Bayer произойдет в течение ближайших месяцев, сообщает ФАС. Второе направление трансфера включает передачу молекулярных средств селекции кукурузы, сои, рапса, пшеницы, томата, огурца и капусты с актуальными протоколами использования. ЦТТ уже отобрал претендентов, они ожидают утверждения Наблюдательным советом. Также сейчас идет прием заявок по третьему направлению трансфера — на получение цифровой базы исторических агрономических данных.

