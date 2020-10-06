Основатели «Арианта» окончательно разделили бизнес

Теперь производство вина и свинины будет входить в одну группу «Агрофирма Ариант»

Собственники Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК) разделили между собой активы. В результате реорганизации произошло выделение юридического лица — группы «Ариант», которая объединила активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом, сообщила компания.



По мнению авторов бизнес-идеи, реструктуризация даст толчок развитию направлений холдинга. Группа «Ариант» - одна из крупнейших российских компаний, в структуру которой входят винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», «Центр пищевой индустрии Ариант», а теперь и ведущее в Уральском федеральном округе предприятие по производству мясной продукции — «Агрофирма Ариант».



«Мы приняли стратегическое решение. Это еще один шаг в развитии компании. Теперь у нас три направления: виноград, вино, мясо — одни из главных составляющих современной гастрокультуры», — прокомментировал управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов (цитата по сообщению компании). У собственников «Арианта» есть четкая стратегия развития на ближайшие пять лет, говорится в сообщении компании, однако детали не уточняются.



Агрофирма «Ариант» была основана челябинскими бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Ранее они договорились о разделе бизнеса, который совместно вели с начала 1990-х. Антипов получил металлургические и горнодобывающие предприятия, Аристов — предприятия по производству свинины и вина. Кроме того, как пишет znak.com , Антипов должен будет выплатить разницу в стоимости активов — около $100 млн. Аристов и его супруга вышли из числа акционеров УСМК — головной структуры, объединявшей активы холдинга.



«Ариант» называет себя крупнейшим производителем мясной продукции на Урале. В 2019 году компания выпустила 94,8 тыс. т свинины в живом весе, заняв 2,1% рынка и став 12-й в рейтинге Национального союза свиноводов (НСС). В структуру холдинга входит семь свиноводческих комплексов, комбикормовый завод, площадки по выпуску колбасных изделий, а также сеть из 350 магазинов. Выручка ООО «Агрофирма "Ариант"» в 2019 году снизилась на 20,24% до 13,8 млрд руб., чистая прибыль — на 85% до 213,65 млн руб., следует из данных kartoteka.ru . Там также указано, что на данный момент учредителем агрофирмы по-прежнему остается УСМК.



В сентябре «Коммерсантъ» сообщал о том, что агрофирму «Ариант» планирует купить группа «Сибагро», однако пресс-служба последней уточняла «Агроинвестору», что никаких официальных переговоров не ведется, и договоренностей не достигнуто. Также недавно «Ариант» открыл в Краснодарском крае центр винного туризма на своем действующем заводе первичного виноделия. Инвестиции в его реконструкцию в 2020—2021 годах оцениваются в 2,5 млрд руб.

