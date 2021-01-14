В Волгоградской области построят крупнейший в России консервный завод

В России мало предприятий по переработке плодоовощной продукции «Дядя Ваня»

ГК Ruspole Brands (выпускает продукцию под торговой маркой «Дядя Ваня») построит в городе Волжский Волгоградской области консервный завод по хранению и первичной переработке плодоовощной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ — банк открыл компании кредитную линию на реализацию проекта в размере 2,5 млрд руб. сроком на восемь лет.



Финансирование предоставляется на льготных условиях по программе, реализуемой совместно с Минсельхозом, уточняет ВТБ. Основным направлением деятельности нового предприятия станет производство маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных на собственных полях компании в регионе. Проектная мощность завода составляет 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать около 100 наименований. По информации ВТБ, предприятие станет крупнейшим в стране консервным заводом.



«Благодаря льготному финансированию ВТБ наше новое предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже в четвертом квартале 2021 года, что позволит обеспечить ежегодный рост продаж торговой марки «Дядя Ваня» не менее чем на 20% в год», − приводит пресс-служба ВТБ слова собственника ГК Ruspole Brands Тиграна Телунца.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова считает, что привлечение кредитных ресурсов уже на начальной стадии новых инвестиционных проектов — это следствие изменений, связанных со стимулированием развития АПК через льготное кредитование. «Учитывая планируемое вовлечение в Россию новых посевных площадей в оборот, а также постепенное насыщение внутреннего рынка первичной сельхозпродукцией, вопрос наличия достаточного количества мощностей для переработки возникнет через несколько лет, и те, кто успел озаботиться этим уже сейчас, будут получать маржу», — считает эксперт.



Создание агрохолдингов полного цикла — это тенденция, продолжает Козлова. В Волгоградской области растениеводство является одним из приоритетных направлений, и ввод новых мощностей по переработке в этом регионе, по ее мнению, наиболее оправдан. «В случае нехватки урожая соседние регионы расположены очень близко, и транспортное плечо — минимально, как и рынки сбыта, — прокомментировала Козлова «Агроинвестору». — Перспективна и экспортная составляющая продукции длительного хранения, учитывая ее качество и отсутствие ГМО». По словам эксперта, в России в целом перерабатывается не более 20% произведенной продукции, потребности покупателей обеспечиваются не полностью, поэтому продукция завода будет востребована.



Такого же мнения придерживается директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Он отмечает, что в России мало перерабатывающих предприятий, и развивать переработку овощей очень важно. «Волгоград точно входит в топ-5 регионов по производству овощей открытого грунта. Поэтому логично, что там будет строиться перерабатывающий завод. Это очень хорошо как для предприятий, которые производят там овощи открытого грунта, так и для фермеров, — сказал Глушков «Агроинвестору». — Но нужно понимать, что производство овощей в открытом грунте — сезонное, дешевые овощи будут один раз в год выращиваться и сдаваться на завод, который в течение нескольких месяцев будет их перерабатывать».



Глушков отмечает, что проблемой, с которой может столкнуться инвестор, может стать то, что овощи стоит выращивать на поливе и анализировать не просто потенциальный объем производства, а именно на поливе. «Потому что примерно раз в пять лет случается засуха, и может быть неурожай. Чтобы у завода не было простоя, нужно иметь 100% гарантию обеспечения его сырьем», — говорит Глушков.



Еще одним препятствием может стать то, что «переработчики хотят купить сырье подешевле, а сельхозпроизводители — продать свою продукцию подороже», продолжает он. «"Белая Дача" давала фермерам семена, удобрения и потом покупала салаты по фиксированной цене. И был год, когда цены на салаты в России вдруг выросли, и фермеры стали отказываться сдавать продукцию “Белой Даче”, а компания рассчитывала на эти объемы, надеялась на фермеров, потому что работала с ними много лет, — приводит пример Глушков. — Если вдруг цены на овощи открытого грунта в других регионах или в Москве вырастут, конечно, волгоградские производители овощей захотят отправить их в Москву, а не продать дешевле перерабатывающему заводу. И здесь, конечно, нужно как-то соблюдать баланс интересов».



Также инвестору нужно учесть, что за последние 10 лет цены на овощи держатся примерно на одном уровне, хотя удобрения и семена дорожают. Однако не факт, что так будет и дальше: сельхозпроизводители, конечно, могут какое-то время работать в убыток, но все же они хотят и должны зарабатывать, обращает внимание Глушков.



ГК Ruspole Brands — крупная компания, работающая под торговой маркой «Дядя Ваня». Занимает лидирующее положение на российском рынке по производству и продаже консервации более 20 лет. Сегодня бренд «Дядя Ваня» представлен не только в России, но и в США, Канаде, Германии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Китае, Австралии и многих других странах.

