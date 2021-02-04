Syngenta будет использовать искусственный интеллект для производства СЗР

Возможности ИИ позволят быстрее изобретать новые действующие вещества Syngenta

Syngenta Crop Protection сообщила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Insilico Medicine по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и глубокого обучения для ускоренной разработки новых решений для защиты агрокультур от болезней, сорняков и вредителей. За счет быстрого обеспечения сельхозпроизводителей инновационными решениями компания, в частности, рассчитывает помочь им повысить производительность.



По словам руководителя отдела исследований по защите растений Syngenta Камиллы Корси, компания сможет использовать огромный потенциал и возможности ИИ для разработки устойчивых решений нового поколения СЗР. «Это станет решающим шагом на пути трансформации сельского хозяйства, обеспечив агропроизводителей по всему миру эффективными инструментами, необходимыми для производства полезной для здоровья, полноценной, доступной и экологичной продукции, при этом минимизируя воздействие на окружающую среду», — подчеркнула она (цитата по сообщению компании).



Insilico Medicine занимается разработкой программного обеспечения, которое использует порождающие модели нейросетей, обучение с подкреплением и другие современные методы машинного обучения для создания новых молекулярных структур со специфическими свойствами. Она планирует применять свою технологию генерации малых молекул на основе ИИ-решений не только для ускоренного изобретения действующих веществ, но и создания молекул для экоустойчивых продуктов нового поколения. Компания уже добилась успехов в фармацевтических исследованиях, используя ИИ и алгоритмы глубокого обучения для разработки, синтезирования и проверки новых веществ.



Сотрудничество является эксклюзивным со стороны Insilico Medicine она не будет сотрудничать с какими-либо другими сельскохозяйственными компаниями кроме группы Syngenta, уточнила Камилла Корси «Агроинвестору». Эта эксклюзивность будет действовать на время сотрудничества плюс один дополнительный год. Syngenta будет владеть правами на любые новые соединения, изобретенные в ходе сотрудничества, а также новыми моделями прогнозирования, разработанными Insilico Medicine с использованием данных Syngenta, которые позволят проектировать и изобретать новые молекулы.



Пока компании выбрали два исследовательских проекта в качестве отправных точек для этого сотрудничества. По мере их завершения программа может быть расширена, говорит Камилла Корси. «На данном этапе еще слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно потенциала искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, — отметила она. — Но могу привести пример успеха ИИ в фармацевтике. Наше внимание привлекла разработка клинического кандидата для борьбы с фиброзом, которая заняла всего 46 дней — процесс, который при использовании обычных технологий, обычно занимает несколько лет». Примеров того, как возможности ИИ помогут разрабатывать средства защиты растений с точки зрения сокращения времени, пока нет. Но процесс изобретения новых активных фармацевтических ингредиентов во многом аналогичен, и, следовательно, это вселяет высокую уверенность в успехе, отмечает Камилла Корси.



По ее словам, традиционно на разработку нового агрохимического активного ингредиента уходит до 10 лет. «Работая с Syngenta, Insilico Medicine модернизирует свою технологию генерации малых молекул на базе искусственного интеллекта в платформу, подходящую для открытия и разработки агрохимических активных ингредиентов. Платформа позволит быстрее обнаруживать активные ингредиенты», — поясняет Камилла Корси. Сейчас речь идет только о химических СЗР, уточняет она и добавляет, что, возможно, некоторые аспекты ИИ могут оказаться полезными и для открытия биологических препаратов. Однако на данный момент это выходит за рамки сотрудничества компаний.



Алекс Жаворонков, PhD, основатель и гендиректор Insilico Medicine подчеркнул, что ИИ компании разработан с нуля для производства очень точных химических веществ для защиты здоровья человека, при этом безопасных как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. «Этот опыт чрезвычайно ценен для исследований в области сельского хозяйства, и особенно для предприятий, главным приоритетом которых является безопасность своей продукции», — подчеркнул он (цитата по сообщению компании).

