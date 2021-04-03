Производитель джема «Махеевъ» инвестирует в расширение производства

Сейчас у «Эссен Продакшн АГ» пять линий, на которых она выпускает 20 основных видов джемов «Махеевъ»

«Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») в ближайшие два года вложит около 2-3 млн евро в расширение производства джемов. Недавно компания запустила две новые линии фасовки и купила варочное оборудование. Как рассказал в ходе пресс-конференции заместитель гендиректора компании по производству Роман Есаулов, фасовку планируется увеличивать, поскольку выпускать на одной линии несколько видов джемов неэффективно. Кроме того, на некоторых линиях компания подходит к пику производственной мощности. «Если мощности задействованы на 80%, мы уже планируем покупку нового оборудования. Одна линия стоит порядка 1 млн евро», — уточнил он.



Первую линию по производству джемов «Эссен Продакшн АГ» запустила в 2010 году в Елабуге (Татарстан), тогда было три вкуса в упаковке дой-пак. Сейчас у компании пять линий, на которых она выпускает 20 основных видов джемов, а также производит фитомармелад и повидло в разных упаковках, в целом — более 40 видов продукции, в том числе с необычными вкусами. В прошлом году объем выпуска увеличился на 29% к уровню 2019-го, сравнил Есаулов. Накопленный объем инвестиций в проект за 10 лет превысил 9 млн евро без учета вложений в здания, в том числе в складские помещения, и продвижение продукции. Согласно данным компании, которые подтверждает ряд аналитических агентств, в 2020 году «Эссен Продакшн АГ» сохранила лидерство на рынке джемов в России.



По словам Есаулова, в прошлом году для переработки было закуплено около 3 тыс. т фруктов и ягод более чем 10 видов, при этом примерно 95% объема приходится на импорт. Сырье поставляется из Египта, Китая, Сербии, Македонии и Казахстана. В России в основном закупаются дикоросы: клюква, черника, брусника, голубика, однако объемы недостаточные. Российский рынок дикоросов и культурных ягод имеет огромные перспективы для развития, но есть проблемы: нехватка мощностей для первичной обработки и нестабильное качество сырья, которое во многом зависит от погодных условий, отметил он.



«Чтобы подготовить собранную ягоду к производству, ее необходимо помыть, откалибровать под требования производителя и заморозить, — пояснил Есаулов. — Нужно специальное оборудование для очистки, сортировки и калибровки, а также шоковой заморозки, которое не каждый производитель может себе позволить». У самих производителей джемов и тому подобной продукции таких мощностей нет, если лишь холодильники для хранения сырья.



Кроме того, в России очень короткий период для выращивания и сбора ягод, в отличие, например, от Египта, где клубнику собирают и обрабатывать пять месяцев в году. Правда, ситуация с импортом тоже непростая. Поскольку компания контролирует качество входящего сырья, она в том числе смотрит на то, как выращивают и собирают ягоды, а в прошлом году с этим были сложности из-за закрытия границ. Также на фоне пандемии зарубежные производители столкнулись с нехваткой рабочих, что негативно сказывалось на качестве ягод. «Эссен Продакшн АГ» видит возможности для роста российского рынка ягод, поскольку спрос на них со стороны переработчиков растет, добавил Есаулов.



«Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд руб. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категориях майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица. Ежегодно компания производит более 243 тыс. т продукции: 142 тыс. т майонеза, 42 тыс. т томатной продукции, 9 тыс. т приправ, 12 тыс. т повидла и джемов, 38 тыс. т кондитерской продукции. Продукция реализуется по всей России, а также в 32 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании.

