«Талина» увеличивает земельный банк

К 2025 году холдинг планирует расширить земельные активы до 300 тысяч гектаров «Талина»

«Мордовский бекон» (входит в группу компаний «Талина», Мордовия) наращивает земельный банк за счет покупки и аренды нижегородских участков обанкротившегося агрохолдинга «Сантимир», пишет «Коммерсантъ». По информации издания, земли простаивали от пяти до десяти лет. В частности, «Талина» получила 23,8 тыс. га в Починковском и Гагинском районах Нижегородской области, 2,5 тыс. га из них уже засеяно. Согласно плану компании, осенью 2021 года озимыми зерновыми будет засеяно 20 тыс. га, выяснило издание.



Глава нижегородского Минсельхоза Николай Денисов сказал «Коммерсанту», что холдинг «Талина» стал первой компанией из другого региона, которая получила право на возделывание земель в регионе. «Специально для этого компания зарегистрировала на территории Нижегородской области обособленное предприятие (ООО «Нижегородский бекон»), которое будет платить налоги на территории нашего региона. Это условие было обязательным при проведении сделки», — уточнил Денисов.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что к 2025 году холдинг хочет расширить земельный банк со 107 тыс. га до 300 тыс. га. Стратегия развития компании также предполагает строительство 13 свинокомплексов, завода по убою скота и еще одного комбикормового завода, она была представлена в марте этого года в ходе визита врио главы Мордовии Артема Здунова на Торбеевскую площадку «МПК «Атяшевский». По информации «Коммерсанта», сейчас компания выкупает земельные паи у населения и сельхозпредприятий, работает с администрациями районов Нижегородской области и Минсельхозом, чтобы оформить невостребованные земли. «В дальнейшем совместно будем прорабатывать вопрос по развитию животноводства и переработки зерновых культур и доведение земельного банка в Нижегородской области до 100 тыс. га и более», — сообщила изданию пресс-служба компании, отметив, что «Талина» планирует вложить более 1,5 млрд руб. только в развитие растениеводства в Нижегородской области.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов сказал «Агроинвестору», что Нижегородская область точно не относится к числу особенно привлекательных для инвесторов. Однако, южная часть региона вполне подходит для развития растениеводства, считает эксперт. «Важный аспект в том, что в этой зоне находится «Сергачский сахарный завод», соответственно, место благоприятно для выращивания сахарной свеклы и других агрокультур», — объяснил Новоселов. По его словам, большого интереса к землям Нижегородской области на сегодняшний день нет. Но в связи с высокими ценами на Юге России наблюдается смещение интереса восточной части России по отношению к Центру, в том числе в сторону Нижегородской области.



Новоселов также уточнил, что самые хорошие земли в области стоят 20-30 тыс. за гектар. По оценке старшего руководителя проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгения Афанасьева, в среднем крупные массивы земельных участков сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области предлагаются по цене 15-20 тыс. руб. за гектар. Эксперт сказал «Агроинвестору», что наибольшим спросом пользуются участки правильной формы с хорошими подъездными путями, поскольку это упрощает процесс обработки. «Также имеет значение состояние земли, если участок ранее не обрабатывался или обрабатывался давно, потребуются дополнительные затраты на очистку от растительности и обработку», — считает Афанасьев.



«Талина» образована в результате последовательного поглощения Атяшевским мясоперерабатывающим комбинатом (Мордовия) нерентабельных, физически и морально устаревших агропредприятий. Первое приобретение было сделано в 2001, когда через процедуру конкурсного управления МПК «Атяшевский» приобрел бывший свиносовхоз «50 лет ВЛКСМ». Он был преобразован в предприятие по выращиванию племенных свиней «Мордовский бекон». В 2003-м это объединение было зарегистрировано как группа компаний «Талина». Приоритетное направление агрохолдинга — свиноводство. Фермы находятся в Мордовии и Ульяновской области. В 2020 году «Талина» вошла в топ-25 крупнейших производителей мяса, составляемый «Агроинвестором». По данным Национального союза свиноводов, тогда она произвела 93,7 тыс. т свинины в живом весе.

